元ＡＫＢ４８の板野友美（３４）が４日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」に出演。引っ越したばかりの都内の豪華新居を公開した。

新築の新居は「賃貸」といい、新居を訪れたＡＫＢの後輩、大家志津香は、広々とした玄関に「えっ？！これ、人が住むところ？！」「もう富豪の家やん！」と仰天。家賃を「１１０万」と予想した大家に、板野は「（１１０万円より）上です」と話し、実際の家賃を大家にだけ耳打ち。大家は「えっ？！鳥肌！！」と驚愕した。

板野は「広さは２２０平米ぐらい」「間取りは３ＬＤＫ」と説明。ダイニングとつながったリビングは４７畳。黒とグレーを基調としたインテリアで統一されており、大家は「ヤバイとこ、住んでますね」と驚きまくり。板野は「私たちは家賃、養育費とかいろーんなの含めて折半してる」と説明した。

ここに練習終わりの夫、ヤクルト・高橋奎二投手も合流。板野は大家に５口コンロのキッチンを使い、手料理をふるまった。

エルメスのバーキンやケリーが少なくとも９個、ほかにもシャネルやＤＩＯＲなど高級ブランドのバッグがお店のように陳列された巨大な衣装部屋も。３歳娘の部屋には「（全部で）７０万ぐらい」をかけ、ボルダリング、滑り台、うんてい、ブランコなどの遊具を設置。室内が公園のようで、これにも大家は「何これ？！」と仰天していた。