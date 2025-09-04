a flood of circle × 金属バット、対バンライブ＜KINZOKU Bat NIGHT＞追加公演を11月開催
a flood of circleと漫才師・金属バットによる対バンライブ＜KINZOKU Bat NIGHT at Shibuya O-EAST＞が本日9月4日、Spotify O-EASTにて開催された。同公演では11月20日に京都磔磔で追加公演を開催することが発表となった。
＜KINZOKU Bat NIGHT＞はこれまで、2021年に京都磔磔、2022年に大阪・なんばHatch、2024年に東京キネマ倶楽部で開催され、本日9月4日はゲストにストレイテナーを迎えて行われた。＜KINZOKU Bat NIGHT＞としては2021年以来4年ぶりの京都磔磔公演となる。
■＜KINZOKU Bat NIGHT at 京都磔磔＞
11月20日(木) 京都磔磔
open18:00 / start18:30
京都府京都市下京区富小路仏光寺下ル筋屋町136-9
出演：a flood of circle／金属バット
主催：ニッポン放送
▼チケット
・前売 5,000円(税込)
・当日 5,500円(税込)
※オールスタンディング
公式HP：https://event.1242.com/events/kinzoku_bat_night/
公式X：@KINZOKUBatNIGHT
■＜a flood of circle “I’M FREE 2025”＞
11月9日(日) 新宿歌舞伎町野外音楽堂
TOKYU KABUKICHO TOWER STAGE
※入場無料 / 一部有料
■＜a flood of circle全曲ツアー「レトロスペクティヴ 2025」＞
09月17日(水) 渋谷CLUB QUATTRO
09月19日(金) 札幌cube garden
09月24日(水) 横浜F.A.D.
10月04日(土) 名古屋CLUB QUATTRO
10月05日(日) 金沢vanvanV4
10月10日(金) 心斎橋JANUS
10月12日(日) 福岡Queblick
10月17日(金) 仙台MACANA
関連リンク
◆a flood of circle オフィシャルサイト
◆a flood of circle オフィシャルX
◆a flood of circle オフィシャルInstagram
◆a flood of circle オフィシャルYouTubeチャンネル