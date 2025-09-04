◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日５―７阪神（４日・バンテリンドーム）

中日は終盤に追い上げたが、勝利に届かなかった。前半は打線が阪神の小刻みな継投に苦戦。３回１死満塁から田中が二飛、上林が中飛に倒れて得点を逃すと、５回まで２安打に封じられた。７回に細川の１５号３ランなどで４得点。８回に岡林の右犠飛で２点差まで迫り、９回も２死一、三塁まで攻めたが、得点に至らなかった。先発の涌井は５回４安打３失点で４敗目。初回２死から森下に死球の後、佐藤輝に右越え２ランを浴びた。以下は試合後の井上一樹監督の一問一答。

―序盤に得点したかった。

「そうだね」

―阪神は中継ぎをつなぐブルペンデー。的を絞りにくかったか。

「ブルペンデーか知らないけど、出てくる投手をどうにかするしかないから。別にブルペンデーだからきついということもないし。ただ、それで打ちあぐねた前半が尾を引いたかなと」

―３回１死満塁で田中に事を起こしてほしかった。

「それはもう任せた結果だから。俺も任せたから、何しているんだということはないし」

―細川が２戦連続の本塁打。

「勝つ試合で打ちたかっただろうし、勝ちにつなげたかっただろうし。それはもう続けていくしか」

―石川昂が欠場。

「もう抹消します。脇腹やっちゃったみたいで。きのうああいう形（今季１号本塁打）で何で使わないのと思った方もいるかもしれないけど、使える状態ではなかった。試合が始まる前に発覚したので」

―涌井は佐藤輝に難しい球を打たれた。

「キング（本塁打トップ）なだけに、あんな打球を打つか、という感じだったけど。涌井なりには細心の注意を払っただろうし、何も考えずに打ってくださいというボールを投げたわけではないから。細心の注意を払ったことは認めつつ、でも、他に手はなかったかというところも追求するのは俺らの仕事かな」