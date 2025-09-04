110円で買えるのさすが！【セリア】ハシゴしてでもGETしたい♡「キャラポーチ」

バッグの中の“ごちゃごちゃ問題”を解決するのに役立つポーチ。持っているだけで気分が上がる「キャラポーチ」を探しているなら【セリア】をチェックして。再ブレイクしているエンジェルブルーのポーチや、エモいデザインがファンのハートを鷲掴みしそうなキティちゃんポーチなど。ハシゴしてでも手に入れたくなりそうなキャラポーチが登場しています。

レトロ可愛いデザインに惚れるフラットポーチ

【セリア】「AEGEL BLUE フラットポーチ」\110（税込）

再ブレイクしている、平成の人気ブランド「エンジェルブルー」のポーチ。人気キャラクター「ナカムラくん」とカラフルなロゴを組み合わせた、ポップなデザインが目を引き、持っているだけで気分が上がりそう。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「大きさは約17cm × 25cm」とのこと。

一目惚れ買いしそう！ クロミの魅力引き立つポーチ

【セリア】「スリムポーチ KU ベーシック」\110（税込）

ブラック × パープルの配色が、クロミの小悪魔的魅力を引き立てるポーチ。「最近見かけなかった、真っ黒さに惹かれて購入しました！」「クロミの表情もとても可愛いです」とレポーターとも*さんもお気に入りの様子。スリムな形状で、小さめバッグにもすっきり収納できそう。ペンケースとして使うものいいかも。

ファンのハートを鷲掴みにしそうなエモ可愛キティポーチ

【セリア】「ミニフラットポーチ KT newスタンダード」\110（税込）

エモ可愛いキティちゃんのイラストが、ファンのハートを鷲掴みしそうなポーチ。レポーターとも*さんによると「大きさは約14cm × 12cmで、ほぼ真四角の少し大きめなミニポーチです」とのこと。イヤホンやアクセサリーなど、バッグの中で迷子になりがちな小物類を、まとめて収納できそうです。

オーラルケアが楽しくなりそうな歯ブラシポーチ

【セリア】「星のカービィ 歯ブラシ & ポーチ フェイス」\110（税込）

瞳がキラキラしているカービィフェイスに胸キュン。ベビーピンクカラーも可愛い歯ブラシポーチは、オフィスや出張、旅行中のオーラルケアを楽しくできそう。レポーターとも*さんによると「大きさは約21cm × 6.5cmで、化粧筆の収納にも使えそうです」とのこと。ブラシポーチとしても活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i