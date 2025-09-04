◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人１―１２ヤクルト＝８回裏降雨コールド＝（４日・岐阜）

プロ初勝利を目指した巨人・又木鉄平投手が今季２度目の先発に臨み、３回１／３で被安打７、自己ワーストタイ５失点ＫＯで今季初黒星を喫した。「このような結果になってしまい、申し訳ないです」と肩を落とし、試合後に２軍再調整が決まった。

初回２死三塁から４番・村上に２戦連発となる先制２ランを被弾。外角狙いの直球が甘くなり「内に入って、しっかりコンタクトされた。僕の投げミス」と悔やんだ。「先発としての責任、仕事をできなかった。あとは、天候が悪い予報のなか見に来てくださったファンの方々に本当に情けない姿を見せてしまって申し訳ないなと思っています」と絞り出した。

「３人で終わった回がない。攻撃、野手にもすごく迷惑をかけてしまいましたし、キャッチャーの岸田さんにも。なかなかリズムに乗っていきたいところで迷惑をかけてしまった。それが反省点です」と２年目左腕。阿部監督は「行かせたのは俺だから。申し訳ない」と振り返り、２回１死一塁の打席で又木が送りバントを失敗したことについて「あのバントのゲッツーから流れがガラッと変わっちゃったな、というのは感じました。そこはもう一回、自分が情けないと思ってやってくれよ、ってのはお願いしたんですけどね」と指摘した。