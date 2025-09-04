◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人１―１２ヤクルト＝８回裏降雨コールド＝（４日・岐阜）

巨人は投手陣がヤクルトに１２得点を浴びるなど敗れた。先発・又木鉄平投手はヤクルト・村上に先制２ランを浴びるなど３回１／３を７安打５失点。中継ぎ陣も雨でコンディションは悪い中ではあったが、２番手・泉圭輔投手も村上にグランドスラムを浴びるなど１回１／２を４失点。３番手・平内龍太投手が２回１失点。４番手・宮原駿介投手も１回２失点だった。

先発の又木は試合後阿部監督によって再調整が明かされた。杉内俊哉投手チーフコーチは又木について「空振りを取れなかったですからね、その課題は前回の時も言ってすぐ上げちゃったのでこっちも、申し訳なかったんですけどね。課題を克服することなくこっちにきたというのもあるのでね、こっちの責任もありますから」と語り、又木の代わりには「誰か上げるでしょうね」と語った。

その一方で先発陣は苦しい状態が続いており「今、苦しいですね。先発でやっぱり自信を持って送れるっていう先発陣がね、なかなかいないのでね」と語った。