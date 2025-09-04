Í¼Êë¤ì»þ¤Î¤Î¤É¤«¤Ê½»Âð³¹¤¬ÁûÁ³¡¡½÷À2¿Í¤È·Ù»¡´±2¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¡¡º£²ó¤ÎºÛÈ½¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡Ä¸¡»¡Â¦¡¦ÊÛ¸îÂ¦ÁÐÊý¤Î¼çÄ¥¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ä¡ÚÃæÌî»Ô4¿Í»¦³²»ö·ï¡Û
¢£ÃæÌî»¦³²»ö·ï¿¶¤êÊÖ¤ê
2023Ç¯5·î25ÆüÃæÌî»Ô¹¾Éô
2Ç¯Á°¤Î5·î25Æü¡£Í¼Êë¤ì»þ¤Î¤Î¤É¤«¤Ê½»Âð³¹¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¡Ö½Æ´ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¡×
¡ÖÃË¤¬½÷À¤ò»É¤·¤¿¡£½Æ¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬Î©¤Æ¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
»¶ÊâÃæ¤Î½÷À2¿Í¤È¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±2¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£
ÎÄ½Æ¤ò»ý¤Ã¤¿ÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¤Ï¼«Âð¤ËäÆ¾ë¡£
¥Ø¥ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó
¡Ö¤Ê¤ó¤«¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡£¤¤¤Þ¿Í±Æ¤¬¸«¤¨¤¿¡×
¡Ê¢¨¾ÃËÉ¤ÎµÏ¿¤è¤ê¡Ë
¡Ö¸½Ãå»þ¤ÏÀÜ¿¨¤Ç¤¤º·Ù»¡¤«¤é¤ÎÀÜ¶á»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤«¤éÀÜ¿¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×
ç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¯Ãæ¡Ä¡ØÈ¯Ë¤²»¡Ù
¡Ö¸½¾ì¤«¤é´¥¤¤¤¿È¯Ë¤²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
»öÂÖ¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï12»þ´Ö¸å¡¢ÍâÄ«¤Ç¤·¤¿¡£
¥ê¥Ýー¥È
¡Ö¸áÁ°4»þ40Ê¬¤¹¤®¤Ç¤¹¡£ÃË¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÂè°ìÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀÄÌÚÈï¹ð¤Ï»ö·ïÅöÆü¤Î¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÃÝÆâÌ÷»Ò¤µ¤ó¤ÈÂ¼¾å¹¬»Þ¤µ¤ó¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¼¡¡¹¤Ë»¦³²¡£
ÌÜ·â¼Ô
¡Ö½õ¤±¤ÆÃ¯¤«½õ¤±¤Æ¡¢¤È½÷¤Î¿Í¤¬°ì¿Í¤Ç·ìÁê¤òÊÑ¤¨¤ÆÁö¤Ã¤Æ½õ¤±¤Æ½õ¤±¤Æ¤Ã¤Æ¡£¸å¤í¤«¤éÌÂºÌÉþ¤ÎÃË¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×
Æü²Ý¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À2¿Í¡£
¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¤À¤È¤Ð¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
ÆÈ¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë"¤Ü¤Ã¤Á"¡£
ÀÄÌÚÈï¹ð¤¬¡¢°ìÊýÅª¤Ëº¨¤ß¤òÊç¤é¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ö·ï¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÌî·Ù»¡½ð¤ÎÃÓÆâÂîÉ×¤µ¤ó¤È¶Ì°æÎÉ¼ù¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡Ä¡£
ÌÜ·â¼Ô
¡Ö¥Ñ¥ó¤È1²ó½ÆÀ¼²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤½¤ì¤«¤é3ÉÃ¤«4ÉÃ¤À¤Ê¡£¤Þ¤¿¤â¤¦°ìÅÙ¥Ð¥ó¤È¡×
ÀÄÌÚÈï¹ð¤Ï¥Ñ¥È¥«ー¤ÎÁë±Û¤·¤ËÎÄ½Æ¤òÈ¯Ë¤¡£±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤¤¤¿ÃÓÆâ¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¤¤¤¿¶Ì°æ¤µ¤ó¤Ï¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÜ·â¼Ô¤¬¤¤¤ÆÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»¡´±¤¬Íè¤ë¤À¤í¤¦¡£·Ù»¡´±¤¬Íè¤¿¤é·â¤¿¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
ÂáÊá¤«¤é¡¢2¤«·îÈ¾¸å¡£
Ä¹ÌîÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤ÏÀÄÌÚÈï¹ð¤Î·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò¼Â»Ü¡£
¤ª¤È¤È¤·11·î¡¢Àº¿À´ÕÄê¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÌä¤¨¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²òÀâ¢£
º£²ó¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¡¢Èï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÛÈë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎºÛÈ½¡¢ÁèÅÀ¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¡¢ÀÄÌÚÈï¹ð¤Î·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÄøÅÙ¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÎÌ·º¤¬Áè¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸¡»¡Â¦¤Î»ØÅ¦¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢Á±°¤ÎÈ½ÃÇ¡¦¹ÔÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Àº¿À¼À´µ¤¬ÈÈ¹Ô¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¿´¿ÀÌ×¼å¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èï¹ð¤¬ÌÑÁÛ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿´¿ÀÌ×¼å¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á±°¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢·º¤Î·Ú¸º¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ç¡¢ÎÌ·º¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Èï¹ð¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£²ó¡¢¸¡»¡Â¦¡¢ÊÛ¸îÂ¦¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈï¹ð¤Ë¤Ï¡¢Àº¿À¼À´µ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬Âç³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ËÆ±µéÀ¸¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¥¥â¥¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ìÀº¿À´ÕÄê¤Ç¤Ï¡¢ÌÑÁÛ¾É¤Î¿ÇÃÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¹Ô¤Î1Ç¯Á°¤Ë¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿½÷À2¿Í¤«¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¤â¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¡¢»¦³²¤ò¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¥¤¤Ê²Ì¼ù±à¤Î·Ð±Ä¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤È»¦³²¤òí´í°¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£Èï¹ð¤Ë¤Ï°ãË¡¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÅý¹ç¼ºÄ´¾É¡×¤Ç¤¹¡£Èï¹ð¤Ï¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¤â¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÌÑÁÛ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÂç³Ø¤òÃæÂà¡£¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¿Í¤È¤Ï´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥éー¥ÈÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤ÏÌÑÁÛ¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÅÙ¡¹µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈÈ¹Ô»þ¤ÎÈï¹ð¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÎÀº¿À´ÕÄê¤Ç¤Ï¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Î¡ÖºÆÇ³Áý°¾õÂÖ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¡¢ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
QÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤È¤Ï¡©
ËÌ¿®Áí¹çÉÂ±¡Àº¿À²Ê¡¡»³ËÜÏÂ´õ°å»Õ
¡ÖÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ï¸¸³Ð¡¢ÌÑÁÛ¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¸¸Ä°¡¢¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢Èï³²ÌÑÁÛ¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ï¤ê¤«¤é°¤¯»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Èï³²Åª¤Ê»×¤¤¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤¢¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¹¤Í¡×
QºÆÇ³Áý°¾õÂÖ¤È¤Ï¡©
¡Ö¾É¾õ¤¬ºÆÇ³¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¾É¾õ¤¬¤Þ¤¿½Ð¸½¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤½¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤è¤ê¤Ê¤ª¤µ¤é°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤ÏÁý°¡¢ÉÂ¾õ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡×
QÌÑÁÛ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¡ÖÌÑÁÛ¾É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤ß¤¿¤¤¤Ë¸ÀÆ°¤Î¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤µ¤È¤«¡¢»ÙÎ¥ÌÇÎö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾É¾õ¤Ï½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Æ¡¢ÌÑÁÛ°Ê³°¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÉáÄÌ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Á±°¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÀº¿À°å³ØÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡×
ÌÑÁÛ¾É¤ÈÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤ÎºÆÇ³Áý°¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÄøÅÙ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëº¸±¦¤¹¤ë¤«¡£¸µ·º»öºÛÈ½´±¤ÇË¡À¯Âç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡¤Î¿åÌîÃÒ¹¬¶µ¼ø¤ÏÁÐÊý¤¬¹Ô¤Ã¤¿Àº¿À´ÕÄê¤Î°å»Õ¤Î¾Ú¸À¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡»¡Â¦¤ÏÌÑÁÛ¾É¤È¤¤¤¦Àº¿À¾ã³²¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÈÈ¹ÔÁ°¸å¤Î¹çÍýÅª¤Ê¹ÔÆ°¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤Î»¦³²¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´¤ÆÌÑÁÛ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Î©¾Ú¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢ºÛÈ½¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
ºÛÈ½¤Ï£´Æü¤«¤é12Æü´Ö¤Î¿³Íý¤ò·Ð¤Æ10·î14Æü¤ËÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ú¿Í¤Ï10¿Í¤Û¤É¤¬½ÐÄî¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢£µÆü¤ÏÊì¿Æ¤¬¾Ú¸À¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁèÅÀ¤È¤Ê¤ëÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬È½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÈï¹ð¤¬²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£