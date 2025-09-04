◇セ・リーグ 巨人1―12ヤクルト（2025年9月4日 岐阜）

今季ワースト17安打を浴び、今季ワーストタイ12失点で最下位ヤクルトに惨敗。巨人の阿部慎之助監督（46）は試合後、先発して4回途中7安打5失点KOされた又木鉄平投手（26）の2軍再調整を明かした。

先発左腕・又木は初回、村上に先制の16号2ランを浴びると、4回には2番手右腕・泉が村上に17号満塁弾を被弾するなどイニング途中に又木から泉への継投となったこの回だけで一挙7失点。

8回には4番手左腕・宮原がオスナに11号2ランを浴びるなど、送り出した4投手が全員失点し、8回裏の攻撃に入る際には内野手の増田大がブルペンで投球練習を始めるなど緊急登板に備える場面も見られた。結局、8回先頭のオコエが四球を選んだところで雨が激しくなり、3度目の中断に入ると、そのまま降雨コールド負けとなった。

投手陣について「行かせたのは俺だから申し訳ないね」とした指揮官。「こんな雨の中ずっと残ってくれたしね。申し訳ないなとも思いますよ」と年に1度の開催を楽しみにしてくれている岐阜の巨人ファンに頭を下げた。

又木について技術的な問題かメンタルか問われると「いや、全てじゃないですかね。バントもそうだし。あのバントのゲッツーからやっぱ流れがガラッとなんか変わっちゃったなっていうのは感じましたし。そういうとこですかね」と1―2で迎えた2回に1死一塁で送りバントに失敗して投ゴロ併殺打となった又木の打席にも言及。

「ストライクは入るようにはなったけどっていうね、ちょっとレベル低いんだけどね。プロ野球だからさ。そこはもう一回、自分が情けないと思ってやってきてくれっていうのは、やってくれよっていうのは、お願いしたんですけどね」と厳しさを見せ、2軍行きを明言した。

試合後には「今もみんなに明日っていうのは言ったんでね」とナインに切り替えるよう伝えたという阿部監督。「今日は増田を投げさす予定だったんだけどね。投げさせたらまたなんかいろいろあると思うけど、投げさせなくて良かったなと思って」と振り返っていた。