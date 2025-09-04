陸上の世界選手権（１３日開幕）に向けた日本代表の公開練習が４日、会場の国立競技場で行われた。混合１６００メートルリレー代表で選出された柳田大輝（東洋大）は、「１００人いて１００人全員が納得できる選ばれ方ではないと思う。自分の走りでしか示すことはできない。１００メートルを走ったら日本記録が出せるくらいまで戻して本番を迎えたい」と気を引き締めた。

今季は追い風参考で９秒台を記録するなど絶好調。ただ選考会となった日本選手権では、まさかのフライングで失格となった。その後は１０秒００の自己ベストを出すなど最後まで粘ったが、本命の１００メートルの代表入りは届かず。ただ４００メートルリレーを見据えた混合１６００メートルリレーで名を連ね、自国開催の大舞台の切符をつかんだ。

この日はバトン練習を実施。１０秒００を出した高校生の清水空跳（星稜高）や、守祐陽（大東大）などと争うため本番の出走が確約されたわけではない。柳田は「４人に入るのもハイレベル」と自覚しつつ、「走るからにはメダル。達成できるチームだと思う。最後まで詰めて本番を迎えたい」と意気込んだ。