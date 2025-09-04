台風15号が発生

気象庁によりますと、台風第１５号は、きょう（４日）午後９時には宮崎県延岡市の東北東約４０キロにあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北東へ進んでいます。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の東側２８０キロ以内と西側１６５キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の予想進路は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



あす（５日）午前９時には徳島市の西南西約３０キロ

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あす（５日）午後９時には館山市の南約６０キロ

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はこの後、温帯低気圧に変わり、



６日午後９時には日本の東

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル



が予想されます。

東北～九州南部にかけて「線状降水帯」発生のおそれ

５日にかけて、西日本から東日本の太平洋側を東に進む見込みです。台風の東側には、広い範囲で暖かく湿った空気が流れ込んでおり、西日本から東日本の太平洋側を中心に所々で激しい雨や非常に激しい雨が降っています。



［雨の予想］

西日本から東日本では５日にかけて、台風や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



台風から離れた地域でも雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。また、５日には前線が東北地方にのびるため、北日本でも雨の強まるところがあるでしょう。



４日午後６時から５日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １５０ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

北陸地方 １００ミリ

東海地方 ３００ミリ

近畿地方 ２５０ミリ

中国地方 １２０ミリ

四国地方 ２５０ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部 １２０ミリ



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。



東北地方

岩手県、宮城県 ５日明け方から５日昼前にかけて



東海地方

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 ４日夜のはじめ頃から５日昼過ぎにかけて



近畿地方

和歌山県 ５日未明から５日昼前にかけて



四国地方

徳島県、愛媛県、高知県 ５日昼前にかけて



九州北部地方

大分県 ５日未明にかけて



九州南部

宮崎県 ４日夜遅くにかけて



［防災事項］

西日本から東日本では、５日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。



また、強風や高波、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

全国各地の天気への影響は

今後の情報に注意してください。