お笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）が4日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後9・40）に出演。ベッドの下から出てきたものにスタジオが衝撃を受ける場面があった。

今回は「憧れの新居に引越した人の夜会SP」と題して放送された。熱海の2LDKマンションをフルリノベーションしたRIKACOの家を訪れたのはお笑いコンビ「エルフ」荒川。

荒川は“片付かない家に住む女”として、4カ月前に同番組で断捨離していた。だが、現在はすぐに物が増えて、散らかった状態となっていた。だが、RIKACOの家に刺激を受け、自宅を再び掃除し始めた。

後輩芸人を助っ人として呼び、2人で片づける様子のVTRで、ベッドフレームを撤去するため、パーツを運び出した。すると、ベッド下もゴミなどが散乱しており、後輩芸人は「汚ねぇ〜」と驚いた。

さらに「しょう油?」と落ちていたものを拾い上げた。荒川も視線を落とし「しょう油が出てきた」とポツリ。しかし、拾い上げた後輩芸人は「違いました。あさりでした」と、あさりのみそ汁のパックだった。

続けて「色が…腐りすぎてしょう油に…」と色が変化していたことを伝えられた。VTRを見ていた有吉弘行は「いい加減にしろよ」と苦笑い。櫻井翔も「なんで?」と衝撃を受け、橋本環奈も「嫌だぁ…」とドン引きしていた。