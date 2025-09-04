タレントの松居直美（57）が4日放送のNHKラジオ第1「あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会」（木曜後9・05）にゲスト出演。コメディアンの萩本欽一（84）との共演した際のエピソードを語った。

松居はフジテレビ系バラエティー「欽ドン!良い子悪い子普通の子」で共演していた萩本との思い出を回想。松居は人気コーナー「良いOL悪いOL普通のOL」で松居は普通のOL役「フツ山」を担当していた。

当時、松居はまだデビューしたばかりの中学生。右も左も分からない状態で撮影に臨んでいたといい「リハーサルの時って欽ちゃんは客席で見てるんです。欽ちゃんの役は、小堺さんか関根さんがやるんです」とし、「役名を呼ばれて“はい！”って出ていくんですけど、客席から欽ちゃんが“違う”って言うんです」とリハーサルの様子を明かした。

しかし、萩本の「違う」に対し、「どうすればいいですか」などと質問をすることはタブー視されていたという。松居は「聞いちゃダメなんです。それで、呼ばれて入るを20回くらいやると、欽ちゃんが“2回目のやつ”って言うんです。さすがに覚えていないので適当にやった」とぶっちゃけ。パーソナリティーの大久保佳代子といとうあさこを笑わせていた。