◇セ・リーグ 中日5-7阪神（2025年9月4日 バンテリンD）

中日は終盤の追い上げも実らず、借金10に後退した。

先発・涌井は5回4安打3失点で4敗目。初回2死一塁で、佐藤輝に右翼ポール際へ先制2ランを被弾した。

4回には先頭・森下、佐藤輝に連打を許すなど1死一、三塁を招き、熊谷のゴロを処理した二塁・田中の本塁送球は間に合わず（記録は野選）、三塁走者が生還し、主導権を奪われた。

試合前まで、阪神戦は今季2試合で計13イニング1失点と好相性だったベテラン右腕。7月5日のヤクルト戦以来、自身2カ月ぶりの1軍のマウンドで先発の役割を果たせなかった。

打線は意地を見せた。0―7の7回に細川のチームトップタイ15号3ランなどで反撃。8回の岡林の右犠飛で2点差まで詰め寄ったが、届かなかった。

井上監督は試合後、「向こうがブルペンデーだからとか知らないけど、出てくる投手をどうするかというだけだから。キツかったってことは別にないし。打ちあぐねた前半戦が尾を引いてしまったかな」と悔やんだ。

また、前日3日の同戦で今季1号ソロを放った石川昂について、指揮官は「抹消します。脇腹をやっちゃったみたいで。なんで使わないの？と思った人もいるかもしれないが、使える状態ではなかった。試合が始まる前に発覚したので。抹消します」と説明した。