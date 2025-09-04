脳死移植施設の体制強化、厚労省が費用補助へ…人員や病床不足で受け入れ断念問題

脳死者から提供された臓器を移植する施設が人員や病床の不足などで臓器移植を断念している問題で、厚生労働省は４日、移植施設の体制強化にかかる費用を新たに補助する方針を厚生科学審議会臓器移植委員会で示した。

臓器移植では、移植を行う施設の外科医が、脳死者が入院する施設に赴いて臓器を摘出し、自らの施設に運んでいる。厚労省は、臓器の摘出と運搬を、移植施設が連携する他施設の外科医が担えるよう体制を整えた場合、必要な費用を補助する。また、移植手術前後の患者の体調管理について外科医から内科医中心の体制への移行も支援する。いずれも移植を行う外科医の負担を軽減する狙いがある。

移植施設への補助は、臓器提供施設への支援と合わせて、２０２６年度予算の概算要求に５・１億円を計上した。

日本の臓器提供件数は、人口１００万人当たり１・０５人（２３年時点）と先進国でも低水準で、これまで臓器提供施設の支援に重点が置かれてきた。しかし、体制が整っていないことを理由に、移植施設が提供された臓器の受け入れを断念している実態が明らかとなっている。

この日の委員会で、２４年に１３０人の脳死者から提供された臓器に対し、院内体制を理由に移植を見送られた患者が延べ６６２人いたことも報告された。調査は、臓器あっせん機関の日本臓器移植ネットワーク（ＪＯＴ）が行った。臓器別では心臓５６人、肺５８２人、肝臓６人、膵臓（すいぞう）１５人、腎臓１人、小腸２人。２３年は延べ８０３人だった。

委員会では、ＪＯＴに代わり脳死者の家族へ臓器提供の説明などにあたる新法人の設置に向け、臓器あっせん業の許可申請の受け付けを１０月に始める方針を示した。許可された場合、新法人は来年１月以降に業務を開始する見込みだ。