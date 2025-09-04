陸上の世界選手権東京大会が１３日に開幕する。

約２００の国・地域から２０００人以上の選手が参加する見通し。東京では１９９１年以来、３４年ぶりの開催となる。国立競技場を主会場とする大舞台で、熱戦の主役となりそうな日本代表を紹介する。

男子マラソン 吉田祐也（２８・ＧＭＯインターネットグループ）

待望の世界大会初挑戦へ、今年の上半期は上昇カーブを描いた。４月の日本選手権１万メートルで６位入賞。６月の函館マラソン・ハーフの部では１時間１分２３秒の自己ベストをマークして日本人トップの２位に入った。「自分に課した目標を全部クリアできている」。暑熱対策や、体が重い中でのラストの切り替えに必要なスピード強化にも手応えを得ている。

２０２０年の福岡国際マラソンで優勝した後、３０キロを過ぎて失速するレースを繰り返した。「目標から遠ざかる自分が、いまいましかった」と振り返る。

現状を打破できたのは、２４年１月に母校の青学大に拠点を戻してから。「大学時代に培ったものの延長線で戦いたい」とスピード強化を重視すると、２４年の福岡国際マラソンで日本歴代３位となる２時間５分１６秒で復活優勝を遂げた。

練習の虫で、メニューは「学生の３割増し」。「我が強く、練習をやり過ぎる」と自己分析するが、「ブレーキを踏んでくれる自動車学校の教官みたい」という恩師・原晋監督のおかげで好循環が生まれている。

かつて一緒に練習した大迫傑（ナイキ）が、２１年の東京五輪で６位に入った。それを上回る上位入賞が目標。当時は練習でも歯が立たず、「現実を突きつけられて苦しかった」。だが、今は違う。「（自分は）たたき上げ。努力してここまで強くなったのを見てもらいたい」。地道に積み上げてきた成果を披露する。（井上敬雄）

アフリカ勢の上位争いか…小山、近藤も意気込む

今年３月の東京マラソンを制したタデセ・タケレ（エチオピア）、２位だったデレサ・ゲレタ（同）、３位のビンセント・キプケモイ・ゲティッチ（ケニア）が、そろって世界選手権にも出場する見通しで、コースは違うものの再び東京で上位争いを繰り広げそうだ。

タケレは２３歳の新鋭。２０２１年の東京五輪には３０００メートル障害で出場したが、マラソンに転向して頭角を現し始めている。ゲレタは世界歴代７位の２時間２分３８秒の自己ベストを持ち、パリ五輪でも５位入賞した実力者だ。ゲティッチは２３年のベルリンマラソンで２位の実績がある。

吉田以外の日本勢では、パリ五輪代表だった小山直城（ホンダ）が「（２３位に終わった）パリの悔しさを晴らせるように」と意気込む。近藤亮太（三菱重工）は２月の大阪で２時間５分３９秒の初マラソン日本最高をマーク。世界選手権が２度目の４２．１９５キロとなる。