¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¥Í¥Ã¥È¤Îà¥Ê¥¤¥óÃ¡¤á¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¿²¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Ê¢¤¬Î©¤Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£´Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·£¹¡½£²¤Ç²÷¾¡¡££³¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Çº£µ¨ÂÐ¥í¥Ã¥ÆÀï¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤â·è¤á¤¿¡£
¡¡£²²ó°ì»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¤³¤ÎÆü£µÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿·´»Ê¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø£·¹æ¥½¥í¡£ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤ÈÂ³¤¯°ì»à°ìÎÝ¤Ç¤ÏÀ¶µÜ¹¬¤ÎÃæ±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£³²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦¸Þ½½È¨¤Î±¦Ãæ´Ö»°ÎÝÂÇ¤òµ¯ÅÀ¤ËÌðÂô¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ä·´»Ê¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É·×£µ°ÂÂÇ¤ò½¸¤á£´ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤½¤Î¸å¤â£·²ó¤Ë¿åÌî¤Î£µ¹æ¥½¥í¡¢£¸²ó¤Ë¤ÏÉú¸«¤Î±¦ÍãÀþÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¥À¥á²¡¤·¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦Ã£¤¬½øÈ×¤«¤éÁö¼Ô¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁê¼êÂÇÀþ¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡££¶²ó£±£±£¶µå¤òÅê¤²£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç£··î£±£´ÆüÀ¾ÉðÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨£·¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡ÖÁª¼ê¤â¥ª¡¼¥À¡¼¤â¥¬¥é¥ê¤ÈÂå¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤«¡×¤È¥Á¡¼¥à´°¾¡¤ËÆÀ°Õ¤²¤Ê¾Ð¤ß¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¤Ç¼«¿È¤ä¥Ê¥¤¥ó¤¬ÈðëîÃæ½ý¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤·¤¸¤ãÊ¢¤¬Î©¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÏÅüÊ¬¤ÈÊÆÈ´¤¤¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤·¤È¤ó¤¸¤ã¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤Àï¤¤¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£ÌÌÇò¤¤¤±¤É¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤·¤¸¤ãÊ¢¤¬Î©¤Ä¤«¤é¡£²¶¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢Áª¼ê¤Î¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é²¶¡¢¥Þ¥¸¤Ç¿²¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Ê¢¤¬Î©¤Ä¤«¤é¤Í¡×¤È»×¤¤¤Î¾æ¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¥í¥Ã¥ÆÁê¼ê¤Ë¹¥Åê¤·¤¿Ã£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÃ£¤¬¡Ë¡Ø¤Ê¤á¤Æ¤ó¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡©²¶¤âº£Æü¡¢²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ø¤Ê¤á¤È¤ó¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¥Þ¥¦¥ó¥É¤µ¤Ð¤¤¬¼ã¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Å·Íý¹â¹»¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â¼Â¼Á¡Ê¥×¥í¡Ë£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¼ó¤Î¤Ò¤Í¤êÊý¤È¤«¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤Î¤Ê¤¤Æ°¤¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ·°Ïµ¤¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¡×¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î¤·¤°¤µ¤äÆ°ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃíÊ¸¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¼çË¤¥ì¥¤¥¨¥¹¤ò£²ÂÇÀÊ¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¾õÂÖ¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥±¥¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈºÇ¸å¤Ï½õ¤Ã¿Í¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¤ËÉÔ°Â´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£