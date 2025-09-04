「危険すぎる妖美な色気が最高です…！」中華美女レイヤー・角色扮演の《刺激的な最新コスプレ姿》にSNS震撼

圧倒的なクオリティ…！

『「清楚×大胆露出の最強すぎるコンボ！」中華美女コスプレイヤー・角色扮演《胸元あらわな衝撃グラビア》に称賛の声』が大評判だった、中国の人気コスプレイヤー・角色扮演がインスタグラムを更新。

アクションRPG『鳴潮（Wuthering Waves）』の登場キャラクター 「ツバキ」 に扮した最新ショットが公開され、圧巻の完成度で注目を集めている。

白を基調に赤と黒の差し色を取り入れたドレスは、原作のデザインを忠実に再現。胸元や腰回りのディテールまで作り込まれている。

赤い花びらを敷き詰めた舞台美術と、絡みつく枝がツバキの幻想的かつ退廃的な世界観をそのまま体現。

妖艶な微笑みと流れるような指先の動きで、ツバキの持つ神秘性と危うさを見事に演じ切っている。

SNS上では「まるで公式ビジュアルそのもの」「衣装も舞台セットも完璧すぎる」といった絶賛の声が多数寄せられている。

角色扮演によるツバキのコスプレは、原作を徹底再現した衣装と演出、妖艶で迫力ある表情・ポージング、赤と白を基調とした圧倒的なビジュアルが融合し、見る者を強烈に惹きつける仕上がりとなっている。

『鳴潮』ファンにとって、まさにキャラクターが現実に降臨した瞬間を体感できる一作だ。

