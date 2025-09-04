お互いの常識のズレに気付く「え、そうなの？」ガソリン代＝お礼ではない【ママリ】

この漫画は、主人公・すみれさんが友人との価値観の違いに気づき、その後疎遠になったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『ガソリン代どうする？』第20話をごらんください。

すみれさんは友人との旅行では、いつも車を出していました。しかし、友人はお礼もなく当たり前という態度です。その後、友人のひとりは同僚と日帰り旅行にいきます。旅行のあと、同僚たちから「車を出した人にお礼をしよう」と言われ、不思議に思っているようです。育った環境によって「常識のズレ」が生じるのは当然です。しかし、そのなかでもお互いが気持ちよく過ごせるにはどうすれば良いのか考えるきっかけになる作品です。

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

日帰り旅行のあと、同僚たちから「車を出した人にお礼をしよう」と提案された友人。しかし、ガソリン代を支払ったのでお礼は不要では？と感じます。ですが同僚から「ガソリン代とお礼は別」とはっきり言われてしまいましたね。そこで友人は同僚たちに、すみれさんと旅行に行ったときの様子を伝えました。



友人も同僚の態度から、自分が常識からズレていると気づきはじめたようです。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）