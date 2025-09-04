号泣…ワケありシングルマザー 2歳娘連れナゼ山中へ移住！？
号泣…ワケありシングルマザー 2歳娘連れナゼ山中へ移住！？
佐賀の山の中…5年前まで東京での生活を謳歌！しかし衝撃の体験をした後…ワケあって当時2歳の幼い子を連れて移住したシングルマザーの女性。カメラの前で号泣…涙の裏には波瀾万丈の人生ドラマがあったのです！
さらに、福岡県との県境付近の山奥で秘境食堂を営む夫婦に密着。九州中から客が訪れる人気秘境グルメとは？
