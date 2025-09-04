◇パ・リーグ 日本ハム９―２ロッテ（2025年9月4日 ZOZOマリン）

日本ハム・新庄剛志監督（53）が試合後もSNSの“日本ハム批判”に怒りをあらわにした。

ロッテ戦に12安打9得点で大勝。「選手のオーダーをがらりと変えて勝ちましたけど、何か。W、かっこ、〜の草。言われてばっかしで腹立つね。もう。こっちは糖分と米抜いていらいらしとんねん。でも余裕ならできない」とまくしたてた。

試合前には自身のSNSでYouTubeでのチーム批判に対して怒りをぶつけたが、試合後はSNSの書き込みもやり玉に挙げた。

「こんな面白い戦い方を選手たちのおかげでさせてもらって、めちゃくちゃ面白いけどまあ、腹立つからまじすっきりした。新庄と言われるのも嫌だしね。監督とさん言われたら返信バンバンするけど、新庄って腹立つね」と、ネット上の呼び捨てに注文をつけた。

それもこれも選手を守るため。

「もう俺のこと言われるのは良いけど、選手のこと言われるとまじ寝られないくらい腹立つ！ 俺のことは全然、なるほどなって思うけど。選手のこと言われると黙っておられなくなる。ずっと言われ続けて我慢してきて。良かったね今日は」と、投打ともに文句のつけようもない勝ち方に誇らしげだった。