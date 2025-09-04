「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）

阪神が中日に快勝。優勝マジックは４となった。１３カード連続の勝ち越しを決めた。３位以上も確定し、ＣＳ進出が決まった。

佐藤輝が先制Ｖ打となる３６号２ラン。七回には４点を奪うなど打線が爆発した。投げてはブルペンデーに先発したネルソンが３回無失点と好投。計７投手の継投でリードを守り抜いた。

試合は初回から動いた。４番の佐藤輝が２死一塁で、中日の先発・涌井と対峙（たいじ）。２−２から低めのスライダーに泳がされながら、最後は右手一本で捉えた。

打球は強烈なライナーとなって、右翼ポール際のスタンドへと突き刺さる先制２ラン。２日の同戦に続く２試合ぶりの一発は、今季バンテリン７本目のアーチとなった。同球場での７本塁打は２００５年、金本知憲氏が記録した６本塁打を更新して球団新記録になった。

一方、先発はここまでリリーフ起用が続いていたネルソン。ローテーションの谷間に３回を投げ１安打無失点に抑えた。。初回、二回はともに三者凡退で安定した投球内容。三回は先頭のチェイビスに死球を与えると、石伊に右前打、岡林にも四球で１死満塁のピンチを迎えた。それでも続く田中を二飛、上林を中飛に打ち取って無失点投球。試合を作って２番手・湯浅にバトンを託した。

打線は七回、梅野、小野寺、近本の３連打で２点を追加。１死を挟み、森下も２点適時二塁打で続き、一挙４点を奪ってリードを広げた。それでも終盤、中日打線の猛攻に苦しみながら、なんとかリードを守って勝ちきった。九回を締めた岩崎は３０セーブとなった。