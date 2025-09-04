『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）が9月11日の放送で最終回を迎える。二転三転する先の読めないサスペンス展開に、筆者は最後の最後まで翻弄され続けるようだ。

というのも、初回から何度も真犯人について触れてきたが、結局は脚本の大石静の手のひらで踊らされていたのだとセミファイナルにあたる第8話を観て痛感した。

15年前に布勢（玉置玲央）を殺した犯人、それはレオ（板垣李光人）。これまでネルラ（松たか子）を皮切りに、寛（段田安則）、考（岡部たかし）と鈴木家に疑いの目が向けられてきたわけだが、真犯人は15年前、まだ11歳だった幼きレオが燭台を両手で持ち、背後から布勢の後頭部を殴打。後からやって来た考が、レオをかばうためにもう一度、燭台で布勢を殴り、事故に見せかけるために階段下に転落させた。ネルラが思い出した記憶の中の「お前はやってない。いいか？ この人をやったのは俺だ。分かったな」という考の声はレオに向けられたセリフだったのだ。

幸太郎（阿部サダヲ）による法律家としての元検事魂から真相へと辿り着いていくが、その大きな協力者となるのが法医学者・児玉祐作（佐々木蔵之介）の存在だ。大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合）で藤原宣孝を演じたことでも印象的な佐々木蔵之介だが、今回は関西弁が強烈な少し怪しさが際立つ法医学者。2つの傷口の違いから、犯人が一人ではないという仮説を立てていく。

レオを犯人として立証する検事の立ち振る舞いの幸太郎に対して、レオの表情には諦め、恐怖、罪の意識からくる自責の念が滲み出る。レオの話から改めて伝わってくるのは、鈴木家の絆。レオはネルラを布勢から守るため、考はレオをかばい自らが殺人犯として出頭した。そんな考のことをレオは心の中で「お母さん」だと思っている。寛についてもレオの誘拐偽装に、必死で家から1000万円を持ち出した。そこには亡き母親と五守の存在があるからこその結束があり、だからこそ言わば“聖域”とも言える鈴木家に幸太郎が家族として迎え入れられたことは奇跡にも近い。レオが布勢の時と同じように家族を脅かされる嫌な感じを察知したと認めているように。

ただ、そこにネルラが入ると“歪んだ”家族の絆であることが見えてくる。刑法41条には「14歳に満たない者の行為は，罰しない。」とあるが、レオは人間として守るべき道を進むため、警察に出頭。幸太郎が法律家としての筋を通し、真実を突き止めたことを知ったネルラは、「家族の一員としては違うと思わない？」と幸太郎の行いを否定する。15年間、真実を覆い隠してきた、レオを守り通すことが鈴木家の真実――ネルラは「こんな結末、望んではいなかった。こんなことになるんだったら、私が犯人だった方がよかったわ」と家族の関係性をぶち壊した幸太郎を責め立てると、「私たちは出会ってはならなかったのよ。離婚してください」と大粒の涙を流しながら幸太郎へと告げるのだ。

ネルラは自分が犯人であることが真実であってほしかった。それはレオをかばう考の思いとイコールであるはずだ。だからこそ、「どんな君でも愛す」と宣言した幸太郎に、ネルラは泣き笑いの表情で「すごーい！」とハグをした。「ネルラの方が俺より大きいな」（幸太郎）、「私もずっとそう思ってた」（ネルラ）という微笑ましい会話も、今では夫婦だった頃の話となってしまった。

最終回は幸太郎とネルラが離婚して1カ月。「事件の始まりは、もうひとつの秘密がありました」というネルラの文章から、事件についての最大の秘密が明らかになる。この物語はどこに着地するのだろうか。

（文＝渡辺彰浩）