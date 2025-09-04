ÂçÊª·Ý¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ12Ç¯¡Ä¡Ö¥ß¥¹·Ä±þ¡×ºÊ¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¥¦¥¨¥¹¥È¤â¥Á¥é¸«¤»à¿·¥Ø¥¢áÊó¹ð¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤«¤ï¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡Öµ×¡¹¡×È±·¿¡Ü¥Á¥ÓT¤«¤é¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¡Ä
¡¡ÂçÊª·Ý¿Í¤ÎºÊ¤Ç¡Ö¸µ¥ß¥¹·Ä±þ¡×¤¬¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¡¹¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¡£´ò¤·¤¤¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄÌÚÍµ»Ò¡£¥Ü¥Ö¥é¥¤¥ó¤Ë´Ë¤á¤Î¥Ñ¡¼¥Þ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÌµÂ¤ºî¥Ø¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Î¾¼ê¤ò¾å¤Ëµó¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿1Ëç¤Ç¤Ï¡¢Ãå¾æ¤ÎÃ»¤¤ÇòT¥·¥ã¥Ä¤«¤é¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤«¤ï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö´°àú¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Øºß³ØÃæ¤Ëà¥ß¥¹·Ä±þá¤Ëµ±¤¡¢2005Ç¯¤ËTBS¤ØÆþ¼Ò¡£12Ç¯Ëö¤ËÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡£13Ç¯¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤È·ëº§¤·¤¿¡£