51ºÐà¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼á¡Ö¥¹¥´¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¡×¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¡¢ºÊ¡¦ÌÚº´ºÌ»Ò¤¬¥é¥ó¥Á¼Ì¿¿¸ø³«¡ÖÎÌ¤Ë¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤´É×ÉØ¶¦¤Ë¡Ä¡×
2¿Í¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤¬À¨¤¤¤ÈÏÃÂê
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÚº´ºÌ»Ò(54)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤È¤Î¥é¥ó¥Á»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖSoba Party¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥ó¥Á¡¡¤è¤¯¿©¤Ù¤ëÉ×ÉØ¤Ç¤¹¡¡¥é¡¼¥á¥ó¤è¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¤«¤È¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ëÉ×¡¦ÀÐ°æ°ìµ×¤µ¤ó(51)¤È¤Î¥é¥ó¥Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¤â¤¦1»®Ê¬¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¶¤ë¤½¤Ð¤äÅ·¤×¤é¤Ê¤É¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¿©»öÉ÷·Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿©Íß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤»ö¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤´É×ÉØ¶¦¤Ë¡ÄÎÌ¤¬ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¸æÉ×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸µµ¤¥â¥ê¥â¥ê¤¬²¿¤è¤ê¡×¡Ö¥¹¥´¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¤ª¶¾Çþ¤ÎÎÌ¤Ë¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚº´¤Ï2000Ç¯¤ËÅö»þ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¤È·ëº§¡£02Ç¯¤ËÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢03Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£