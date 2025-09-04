¡Ö²¿¤«¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×É×¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢31ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Û¥ó¥Èµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤¤¤¤¤Í¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÂº¤¤¡×
ºòÇ¯·ëº§È¯É½
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥(31)¤¬Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹âµé¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ö¥·¥ç¡¼¥á¡×¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö¡Ø¥Ó¡¼ ¥É¥¥ ¥·¥ç¡¼¥á¡Ù¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ²Ú¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¤é¤á¤¯¹âµé¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¼«Á³ÂÎ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤êåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Îº¢¤Î²Ä°¦¤µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¡Ö¥Æ¥£¥¢¥é¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö²¿¤«¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÇµÌÚºä»þÂå¤è¤ê¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤¤¤¤¤Í¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÂº¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï2011Ç¯¤Ë1´üÀ¸¤È¤·¤ÆÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¡£19Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¡¢24Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®(34)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£