俳優の芦田愛菜さん（21）と岡田将生さん（36）がイタリアのベネチアを訪問。ベネチア国際映画祭に初めて参加する期待を語りました。

細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』（11月21日公開）が第82回べネチア国際映画祭のアウト・オブ・コンペティション部門に選出されたこと受け、声優を務めた芦田さんと岡田さん、そして細田監督が、映画祭に参加するためベネチアを訪れました。

本作は、2021年公開の映画『竜とそばかすの姫』以来4年ぶりとなる細田監督の最新作。父を殺された王女・スカーレットが復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語です。

■ベネチアで念願の“ゴンドラ”に乗船

物語の世界観に近い、ヨーロッパの街並みを前に「“綺麗（きれい）！”しか言えなくなるくらい、表現力を失ってしまう美しい街です！」「（まだベネチアに）来たばかりだけど、すでに帰りたくない！」と大興奮の3人。

ベネチアの街を歩き『サン・マルコ広場』など観光スポットをめぐる中、芦田さんと岡田さんが以前から乗ってみたかったという“ゴンドラ”にも乗船。

芦田さんは「青空と綺麗な景色を楽しむことができて、素敵（すてき）な街を感じ、とても心地よかったです」と喜びを語り、岡田さんは「ゴンドラに乗ってみると、街の見え方が変わるんだと感じました」と感想を語りました。

■細田監督は今回で世界三大映画祭の全てに参加

また、ベネチア国際映画祭を前に、全世界で作品が初上映されることへの思いも語りました。

今回の選出により、カンヌ国際映画祭・ベルリン国際映画祭を含む世界三大映画祭の全てに参加することとなった細田監督は「ベネチア国際映画祭は、映画を作る者として、ずっと憧れの地でした。この中世の街の中で最新の映画祭が行われることの、この地の芸術に対する器の大きさをすごく感じています」と喜びを語りました。

海外の映画祭に初参加となる芦田さんは「映像も音響も大迫力なものを、劇場の大きなスクリーンで（お客様と）観られるということがとても楽しみです」と期待を語り、岡田さんは「お客様がどのように作品を受け止めるのか、同じ空間でリアクションを感じながら、自分も反応しながら観ることができたら素敵な体験ができるのではないかと思っています」と意気込みを語りました。