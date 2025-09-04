約30品種！新潟県産ブドウの万博『ブドウEXPO』開催中 今年は猛暑・大雨の影響受けるも味には自信「出会ったブドウ楽しんで」
新潟県三条市で秋の味覚・県産ブドウをPRするイベントが開かれています。定番から珍しい品種まで種類豊富なブドウが集まっています。
三条市の農産物直売所ただいまーとで開かれているのは、その名も『ブドウEXPO』。県産の様々な品種のブドウをPRする人気イベントです。
【農産物直売所ただいまーと 丸山明 店長】
「期間中、色々な品種が出る。約30種類出る予定」
9月4日は約20種類のブドウが集まっていました。
【訪れた人】
「ワクワクする。おいしそうなブドウを選ぶのが楽しい」
【訪れた人】
「もう何回も来ている。ブドウEXPOが始まると来ている必ず。娘や親戚に贈ったりしている」
ファンの多い県産ブドウですが、猛暑が続く今年の気になる出来は？
【農産物直売所ただいまーと 丸山明 店長】
「7月は雨が少なく、粒のハリが若干小さかった。また、黒系のブドウは高温の影響で赤っぽくなった」
一方で大雨の影響も…
【農産物直売所ただいまーと 丸山明 店長】
「雨水を下から根を通じて吸うため、急激に雨をもらうと粒が（雨を）吸収しきれずに割れてしまうというのがあった」
天気の影響は少なからず受けたものの、それでも味には自信があると言います。店長一押しの『クイーンセブン』をいただきました。
【藤森麻友アナウンサー】
「綿菓子みたいな甘さです」
そして、次にいただいたのは有名な『シャインマスカット』ではなく…
【藤森麻友アナウンサー】
「こちらがシャインマスカットで、こちらが今回いただく『雄宝』。明らかに大きさが違います。甘さが控えめなので、どんどん食べたくなります」
【農産物直売所ただいまーと 丸山明 店長】
「来ていただいたときに、出会ったブドウを楽しんでいただければと思う」
様々な品種に出会えるブドウEXPOは9月15日まで開かれています。