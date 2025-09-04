５人組ガールグループＩＬＬＩＴ（アイリット）が３、４日に大阪・大阪城ホールで初のファンコンサート「２０２５ ＩＬＬＩＴ ＧＬＩＴＴＥＲ ＤＡＹ」を開催。大阪２公演合計で約２万人ファンを沸かせた。

ＹＵＮＡＨ（ユナ）、ＭＩＮＪＵ（ミンジュ）、ＭＯＫＡ（モカ）、ＷＯＮＨＥＥ（ウォンヒ）、ＩＲＯＨＡ（イロハ）の５人からなるＩＬＬＩＴ。ファンネームであるＧＬＬＩＴの名前を付けたコンサートで、大阪では初の単独公演となった。

ステージでは昨年、世界的にヒットした「Ｍａｇｎｅｔｉｃ」や日本デビュー曲として今月リリースされた「時よ止まれ」などを披露。「時よ止まれ」の歌唱では歌詞を提供したシンガーソングライターの紫今も登場し、会場を沸かせた。

また、ソロでもＷＯＮＨＥＥが松浦亜弥の「桃色片想い」、ＹＵＮＡＨがあいみょんの「君はロックを聴かない」をカバーするなどしてファンを沸かせた。

さらに初めての大阪公演とあって、ＷＯＮＨＥＥは「日本語のレベルを上げたい」とファンから覚えておきたい関西弁をレクチャーしてもらった。「えぐいて」「おおきに」「知らんけど」の３つを教えられ、「えぐいて」がすごいという時に使われると聞くと「いいですね。日本語力がアップした」と満面の笑みを見せた。

ＹＵＮＡＨは「大阪に初めてきましたが、みなさんのエネルギーをたくさんいただいた。ホンマにありがとなー」と関西弁を交えあいさつ。「次もまた絶対来たいです」と約束した。