µÜÇ÷ÇîÇ·¤¬¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¤ò¥À¥·¤Ë¤Ä¤«¤ó¤ÀÏÂÅÄ¥¢¥»Òà¹¶Î¬Ë¡á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤«¤ì¤¿¡×
¡¡¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤¬£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÍÌ¾¤Ê£Í£ò¡¥¥·¥ã¥Á¥Û¥³¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¸å¡¢µÜÇ÷¤ÏÏÂÅÄ¤«¤é¿©»ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤¬£±ÂÐ£±¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×¤Îß·ÉôÍ¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÏÂÅÄ¤¬ß·Éô¤ÎÈ¤¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤½¤ÎÈ¤¤Î»ý¤ÁÊý¡×¤ÈÀâ¶µ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÜÇ÷¤Ï¡Öß·Éô¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì½Ð¤·¤Æ¡¢¡Êß·Éô¤¬¡ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ì¤¬¡ÊÏÂÅÄ¤Î¡ËÃÏÍë¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¤É¤ó¤É¤ó²óÈò¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÃÏÍë¤È¶¦¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ï¡¼¥É¤¬¤Ç¤Æ¤¤Æ¡£¡ØËÍ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó»Ò¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤ÏÃ¤È¤«µã¤±¤ëÏÃ¤È¤«¤·¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¡×¤ÈÆÀ°Õ¤²¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£