µÜÇ÷ÇîÇ·

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤¬£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÍ­Ì¾¤Ê£Í£ò¡¥¥·¥ã¥Á¥Û¥³¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¸å¡¢µÜÇ÷¤ÏÏÂÅÄ¤«¤é¿©»ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤¬£±ÂÐ£±¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×¤Îß·ÉôÍ¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÏÂÅÄ¤¬ß·Éô¤ÎÈ¤¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤½¤ÎÈ¤¤Î»ý¤ÁÊý¡×¤ÈÀâ¶µ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÜÇ÷¤Ï¡Öß·Éô¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì½Ð¤·¤Æ¡¢¡Êß·Éô¤¬¡ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤òÊ¹¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ì¤¬¡ÊÏÂÅÄ¤Î¡ËÃÏÍë¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¤É¤ó¤É¤ó²óÈò¤Ç¤­¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÃÏÍë¤È¶¦¤Ë¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ï¡¼¥É¤¬¤Ç¤Æ¤­¤Æ¡£¡ØËÍ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó»Ò¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤ÏÃ¤È¤«µã¤±¤ëÏÃ¤È¤«¤·¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¡×¤ÈÆÀ°Õ¤²¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£