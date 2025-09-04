【広島】降雨コールド負けで３位と２差 新井監督は佐々木泰の走塁ミスに苦言「冷静に次からはやってもらいたい」
４位・広島は４日のＤｅＮＡ戦（マツダ）に０―１、６回途中降雨コールドで敗れ、３位との直接対決３連戦で負け越した。
２度の雨天中断となる悪コンディションでの試合は、先発・高太一投手（２２）が１度目の中断明けの３回二死一、二塁から２番・桑原に浴びた先制適時打が決勝点となる痛恨の結末。ＣＳ圏内とのゲーム差は「２」と開いた。以下は試合後の新井貴浩監督（４８）のおもな一問一答。
――２度目の中断後にコールドゲームに。天候が難しい中でのゲームだった
新井監督 けっこう長いこと中断して、グラウンドコンディションが悪いなか、よく（高は）投げたと思います。
――天候的な要素で打線もＤｅＮＡ先発・平良に対し、難しさがあったか
新井監督 というよりも、きょうは相手の投手がすごい良かった。低めにボールを集めていたし。特にスライダーが特に良かったので。なかなか難しいなとは見ていました。
――右打者は特に手こずったか
新井監督 やっぱりね、映像はチェックしていないけど、真っすぐに見えていたんじゃないかな。それぐらいスライダーのキレがよかったように見えました。
――１点を追いかけた３回二死二塁では二塁走者の佐々木がけん制死
新井監督 １本で何とか還ろうという気持ちは分かるんだけど、やっぱりグラウンドコンディションも、こういう感じなので。気持ちは分かるけど、そこを一歩引いて冷静に次からはやってもらいたい。
――まだ追い上げる可能性があった６回途中で終了
新井監督 悔しいけれども天気があんまり良くないのは分かっていたので。相手も同じ条件でやっているので。そこは、まあまあ…。