４位・広島は４日のＤｅＮＡ戦（マツダ）に０―１、６回途中降雨コールドで敗れ、３位との直接対決３連戦で負け越した。

２度の雨天中断となる悪コンディションでの試合は、先発・高太一投手（２２）が１度目の中断明けの３回二死一、二塁から２番・桑原に浴びた先制適時打が決勝点となる痛恨の結末。ＣＳ圏内とのゲーム差は「２」と開いた。以下は試合後の新井貴浩監督（４８）のおもな一問一答。



――２度目の中断後にコールドゲームに。天候が難しい中でのゲームだった

新井監督 けっこう長いこと中断して、グラウンドコンディションが悪いなか、よく（高は）投げたと思います。

――天候的な要素で打線もＤｅＮＡ先発・平良に対し、難しさがあったか

新井監督 というよりも、きょうは相手の投手がすごい良かった。低めにボールを集めていたし。特にスライダーが特に良かったので。なかなか難しいなとは見ていました。

――右打者は特に手こずったか

新井監督 やっぱりね、映像はチェックしていないけど、真っすぐに見えていたんじゃないかな。それぐらいスライダーのキレがよかったように見えました。

――１点を追いかけた３回二死二塁では二塁走者の佐々木がけん制死

新井監督 １本で何とか還ろうという気持ちは分かるんだけど、やっぱりグラウンドコンディションも、こういう感じなので。気持ちは分かるけど、そこを一歩引いて冷静に次からはやってもらいたい。

――まだ追い上げる可能性があった６回途中で終了

新井監督 悔しいけれども天気があんまり良くないのは分かっていたので。相手も同じ条件でやっているので。そこは、まあまあ…。