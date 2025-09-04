スクウェア・エニックスは、Steam用マーダーミステリーアクション「KILLER INN／キラーイン」において、2回目となるクローズドβテスト（Steam Playtest）を実施する。実施期間は10月4日7時から10月14日6時59分まで。現在エントリーを受け付けている。

今回のβテストでは、前回7月に実施されたβテストのフィードバックを反映し、ゲームデザインの見直し、ゲームバランスの調整、新機能の追加などが行なわれている。

なお、第2回クローズドβテストの詳細および最新のゲーム情報は、Steamニュースハブおよび各SNSにて公開される。

「KILLER INN／キラーイン」第2回クローズドβテスト

開始：10月4日（土）7時

終了：10月14日（火）6時59分

テスターに選ばれた人には、10月1日より随時お知らせのメールが届く。また、前回のクローズドβテストでテスターに選ばれた人は、今回のテストにも引き続き参加することができる。

「TGS2025『KILLER INN』第2回クローズドβテスト先行試遊」実施

9月25日から9月28日までの4日間、千葉県の幕張メッセで行なわれる「東京ゲームショウ 2025」にて、「KILLER INN（キラーイン）」第2回クローズドβテストの内容を先行体験できる試遊台が出展される。試遊するとβテストの参加コードがもらえる。

