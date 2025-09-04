「KILLER INN／キラーイン」第2回クローズドβテストが10月4日7時より10日間実施。エントリー受付中
【「KILLER INN／キラーイン」第2回クローズドβテスト】 開催期間：10月4日7時～10月14日6時59分
(C)SQUARE ENIX / Tokyo Broadcasting System Television, Inc.
スクウェア・エニックスは、Steam用マーダーミステリーアクション「KILLER INN／キラーイン」において、2回目となるクローズドβテスト（Steam Playtest）を実施する。実施期間は10月4日7時から10月14日6時59分まで。現在エントリーを受け付けている。
今回のβテストでは、前回7月に実施されたβテストのフィードバックを反映し、ゲームデザインの見直し、ゲームバランスの調整、新機能の追加などが行なわれている。
なお、第2回クローズドβテストの詳細および最新のゲーム情報は、Steamニュースハブおよび各SNSにて公開される。
開始：10月4日（土）7時
終了：10月14日（火）6時59分
□エントリーおよびウィッシュリスト登録（Steamストアページ）
テスターに選ばれた人には、10月1日より随時お知らせのメールが届く。また、前回のクローズドβテストでテスターに選ばれた人は、今回のテストにも引き続き参加することができる。
「TGS2025『KILLER INN』第2回クローズドβテスト先行試遊」実施
9月25日から9月28日までの4日間、千葉県の幕張メッセで行なわれる「東京ゲームショウ 2025」にて、「KILLER INN（キラーイン）」第2回クローズドβテストの内容を先行体験できる試遊台が出展される。試遊するとβテストの参加コードがもらえる。
□スクウェア・エニックス 東京ゲームショウ 2025 特設サイト
