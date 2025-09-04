勤務時間中に芸能ニュースや大リーグのネット記事など閲覧「見出しで気になるワードがあると魔が差して…」市職員7人を懲戒処分《新潟》
勤務時間中に公用のパソコンを使い、業務に関係のない芸能ニュースや米大リーグなどの記事などを見るためサイトにアクセスし閲覧していたとして佐渡市は、3人の市職員と監督者である所属長4人の合わせて7人の懲戒処分を発表しました。
9月1日付けで処分を受けたのは企画部の50代の副部長級職員（停職1か月・課長補佐級に降任）、羽茂支所の50代主任級職員（減給10分の1・5か月）、相川支所の50代係長級職員（減給10分の1・4か月）の3人と、それぞれの所属長4人（厳重注意）です。
企画部の職員は年間約580時間、羽茂支所の職員は約410時間、相川支所の職員は約340時間、不適切な閲覧があったといいます。
市の調査では3人は「悪い事と分かっていながらも（ネットニュースの）見出しで気になるワードがあると魔が差して見てしまった」などと話しているということです。
市に情報提供のあった事案は調査の結果、業務のためだったことが判明していて、市は全職員の調査を実施したことで今回の不適切な使用が明らかになったとしています。
市は、再発防止に努め市民の信頼回復に向け取り組むとしていて、今後は定期的に職員のパソコン使用状況を調査するとしています。