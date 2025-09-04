ドル反発、ドル円一時１４８．５３レベル、失業保険統計後＝ＮＹ為替



一連の米経済統計発表後にドルが反発している。米１０年債利回りは４．１９％付近へと再び上昇。ドル円は本日の高値を148.53レベルに更新。ユーロドルは安値を1.1632レベルに広げている。



新規失業保険申請件数は２３．７万件と前回２２．９万件や市場予想２３．０万件を上回った。一方で、失業保険継続受給者数は１９４．０万件と市場予想１９５．９万件および前回の１９４.４万件（１９５．４万件から下方修正）を下回った。



USD/JPY 148.49 EUR/USD 1.1632

