Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ö¥ª¡¼¡¦¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡ª¡×¥Þ¥Þ¤Ç½é¤Î¥Ù¥¹¥È£´Æþ¤ê¡¡°ÂÄê½Å»ë¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë
¢¡¥Æ¥Ë¥¹¡¡¢¦Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê£³Æü¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡£²£°£±£¸¡¢£²£°Ç¯Í¥¾¡¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£²£´°Ì¡¢Âè£²£³¥·¡¼¥É¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê£²£·¡Ë¡á¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬¡¢Æ±£±£³°Ì¤ÎÂè£±£±¥·¡¼¥É¤Î¥«¥í¥ê¥Ê¡¦¥à¥Û¥Ð¡Ê£²£¹¡Ë¡á¥Á¥§¥³¡á¤ò£¶¡½£´¡¢£·¡½£¶¤ÇÂà¤±¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡££´ÂçÂç²ñ¤Ç¤Î£´¶¯¿Ê½Ð¤Ï£²£³Ç¯£··î¤Î½÷»ù½Ð»º¸å¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Á´ÊÆ¤Ç¤Ï£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£²£°Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡£ºòÇ¯£²²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ÇÀã¿«¤·¤¿¡£½à·è¾¡¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¸áÁ°¡Ë¤Ç¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¡¢Æ±£¹°Ì¤ÇÂè£¸¥·¡¼¥É¡¢º£Ç¯¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¥¢¥Þ¥ó¥À¡¦¥¢¥Ë¥·¥â¥Ð¡Ê£²£´¡Ë¡áÊÆ¹ñ¡á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡À¤³¦ºÇÂç¤Î£²Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Æþ¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥È¤¬¡¢ÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£Âçºä¤È¥à¥Û¥Ð¤Î¥·¥å¡¼¥º¤¬¡¢¥³¡¼¥È¤ò¤³¤¹¤ë²»¤À¤±¤¬¶Á¤¯¡£Âçºä¤ËË¬¤ì¤¿£²ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡££±£·ËÜ¤Î¥é¥ê¡¼¤ÎËö¡¢¥à¥Û¥Ð¤Î¥Õ¥©¥¢¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ºÂçºä¤Ïº¸¼ê¤ÇÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯£··î¤Ë¸òºÝÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥³¡¼¥Ç¡¼¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÄ¹½÷¡¦¥·¥ã¥¤¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì»ºµÙ¤Ø¡££²£´Ç¯£±·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤Î£´¶¯¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤Ã¤¿¡££´ÂçÂç²ñ¤Ç£´²óÀï¡Ê£±£¶¶¯¡Ë¤Ë¤µ¤¨¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê½Ð»º¸å¡Ë½é¤á¤Æ¤Î¥Ù¥¹¥È£´¤è¡£¥ª¡¼¡¦¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡ª¡¡Ì´¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ºòÇ¯¤Î£²²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤ËÀã¿«¤À¡£º£Ç¯¤ÎÁ´¹ë£²²óÀï¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ëµã¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¶Ã¤¡×¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢´Ø·¸¼ÔÀÊ¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿Êì¤Î´Ä¡Ê¤¿¤Þ¤¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè£±¥»¥Ã¥È¤Î£´¡½£´¤«¤é¤ÎÂçºä¤Î¥×¥ì¡¼¤À¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥²¡¼¥à¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤¿¡£Âçºä¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥²¡¼¥à¤Ç£±£µ¡½£³£°¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò¼º¤¨¤Ð¥»¥Ã¥È¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾Ç¤Ã¤Æ¥¦¥£¥Ê¡¼¡Ê·èÄêÂÇ¡Ë¤òÁÀ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤·¡¢°ÂÄêÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´íµ¡¤òµß¤Ã¤¿¡£Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¥³¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¤¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¡£Áê¼ê¤¬¥ß¥¹¤òÍ¶¤Ã¤¿¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯ÂÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¼¤¯¥³¡¼¥È¶ù¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¡££³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÏ¢¼è¤·¡¢£µ¡½£´¤È¥ê¡¼¥É¡£½Å°µ¤ò¤«¤±¡¢Â³¤¯Áê¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥²¡¼¥à¤òÇË¤êÀè¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡Âçºä¤Ï²áµî¡¢¥à¥Û¥Ð¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤äÂ¿ºÌ¤Êµå¼ï¤Ç¤«¤¯Íð¤µ¤ì¡¢¥ß¥¹¤òÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤äµÕ²óÅ¾¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¤Ç¡¢Á°¸å¾å²¼¤ËÂÎ¤Î¼´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ëºï¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£µ·î¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤òÎ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£
¡¡Âçºä¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À²áµî£´ÅÙ¤Î£´ÂçÂç²ñ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍ¥¾¡¡£½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Ï£±£²»î¹çÌµÇÔ¤ÎÌµÁÐ¾õÂÖ¤Ç¡¢£±£³»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤â¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£Á´ÊÆ£³ÅÙÌÜ¤Î±É´§¤Ë¸þ¤±»Ä¤ê£²¾¡¡££ÖÎ¨£±£°£°¡ó¤ÎÌµÅ¨¥í¡¼¥É¤ò¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿¼¡Àï¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥·¥â¥Ð¤¬Áê¼ê¤À¡£²áµî¡¢£²ÀïÁ´ÇÔ¡£¤È¤â¤Ë£²£°£²£²Ç¯¤Î£´ÂçÂç²ñ¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢Á´¹ë£³²óÀï¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¡¢Á´Ê©£±²óÀï¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥·¥â¥Ð¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤éºÍÇ½¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¡££±£·ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿£±£¹Ç¯Á´Ê©¤Ç£´¶¯Æþ¤ê¤·¡¢À¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤±¤¬¤äÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Ç¡¢°ì»þ¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡£º£Ç¯£²·î¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¼«¿È£³ÅÙÌÜ¤Î¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢£··î¤Î¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î£´ÂçÂç²ñ·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£ÀÚ¤ìÌ£¤Î±Ô¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Éð´ï¡£Äã¤¤ÃÆÆ»¤Ç¡¢µå¤¬¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤«¤é³ê¤ë¡£Âçºä¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÖµå¤ò¾Ç¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢²áµî¤ÎÉé¤±¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¤Ê¤é¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤»¡¢µÕ¤ËÁê¼ê¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¡ÊµÈ¾¾¡¡Ãé¹°¡Ë
¡¡¡½»î¹ç¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ë¤Þ¤ÇÇ´¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¾Ç¤Ã¤Æ¥¦¥£¥Ê¡¼¡Ê·èÄêÂÇ¡Ë¤òÁÀ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡½£´ÂçÂç²ñ¤Ç¾å°Ì¿Ê½Ð¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¤¬¹¥¤¤À¤È³Ø¤ó¤À¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤Û¤«¤Î¥Þ¥ÞÁª¼ê¤ËÂ¿¤¯¤ò³Ø¤ó¤À¡£³§¡¢Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é·ë²Ì¤ò¤¹¤°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸ª¿È¤¬¶¹¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ç¡¢¾¯¤·¸ª¤Î²Ù¤ò²¼¤í¤»¤ë¡×
¡¡¡½¼¡¤Î¥¢¥Ë¥·¥â¥Ð¤Î°õ¾Ý¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤âºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡£¤É¤³¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÂÐÀïÉ½¤ÇÃ¯¤âÈà½÷¤ÎÌ¾Á°¤ÈÊÂ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×