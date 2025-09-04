◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―１ＤｅＮＡ＝６回表２死一、二塁降雨コールドゲーム＝（４日・マツダスタジアム）

広島は、雨に泣く形でＤｅＮＡに痛い１敗を喫した。ＣＳを争う相手にカード負け越しで、３位まで再び２ゲーム差に広がった。

台風１５号の接近で試合前から雨が降る悪コンディションだった。先発・高は、３回に２四球などで２死一、二塁のピンチを招き、一度目の中断。５２分後の再開直後に桑原に適時打を浴び、これが決勝点に。試合は２度、計１時間２６分の中断の末に０―１の６回表２死一、二塁の場面でコールドゲームとなった。

６回表の２度目の中断時、２番手・ハーンがマウンドに上がっていたが、投球前に試合終了。高は５回２／３でプロ初完投が記録されたが、１失点でプロ初黒星を喫した。以下は新井貴浩監督の試合後の主な一問一答。

―先発・高投手は難しい登板となった。

「長いこと中断して、難しいところはあったけどね。グラウンドコンディションが悪い中で、よく投げてくれたと思います」

―打線について。

「今日は相手の投手、平良君がすごく良かった。低めに集めていたし、特にスライダーが良かったので、なかなか難しいなとは見ていました」

―特に右打者がスライダーに苦戦していた印象。

「まだ映像をチェックしていないけど、真っすぐに見えていたんじゃないかな。それくらいスライダーのキレというのは良かったように見えました」

―その中で１点を追う３回は佐々木選手が先頭安打でチャンスメイク。

「難しい球だったけど、踏み込んでしっかり振り切っているから、あそこ（中前）に落ちるんだと思います」

―佐々木選手はその後に二塁に進んだが、中村奨選手が空振りした際に飛び出してタッチアウト。痛い走塁ミスだった。

「１本で何とか。（本塁に）返ろうという気持ちは分かるんだけど、グラウンドコンディションもあるからね。一つ、一歩引いて冷静に。また次からやってもらいたい。バントのケースもそうだけど、ランナー二塁で大きく曲がる変化球というのは往々にして、ああなりがちだから。またそこは練習してやってもらいたいなと思います」

―天候によるものだが、６回で試合終了。悔しさの残る敗戦。

「もちろん悔しいけど、天気が良くないことは分かっていたので、相手も同じ条件でやっているので、そこはね」