ÇÐÍ¥¤Î²£ÆâÀµ¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¥ê¥¢²¦2025¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦»°±Û·à¾ì¡Ë¤¬4Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐ¾ì¡£2Æü¤ËÉñÂæ¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¹ßÈÄ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂ¼Î¼¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤Î¹ßÈÄÍýÍ³¤¬¡¢¡È²»À¼¾ã³²¡É¤ÎÈ¯¾É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÎÂåÌò¤òÌ³¤á¤ëÀ¥ÅÄµÈ»Ë¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Ï¡ÖÂå·Î¸Å¤¹¤ëÃæ¤Ç²£Æâ¤µ¤ó¤«¤é¤¤áºÙ¤«¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡È¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¡É¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡£ÆÉ¤àÎÏ¡¢±é¤¸¤ëÎÏ¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅÄÂ¼Î¼¤µ¤ó¤ÎÈ¯É½¥³¥á¥ó¥È¡ÚÁ´Ê¸¡Û
»°±Û·à¾ì¸ø±é¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¡¢»ä¡¢¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·èÃÇÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤ò¹¥¤¤ÊÊý¡¹¡£
¤½¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÂçÊÑÂ¿Àª¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤êÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ìò¼Ô¤Ï¡ÖÀ¼¡×¤¬Ì¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÀ¼¡×¤ò¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½¼Ê¬¤Ë¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¶å·î»ÍÆü¤Î½éÆü¤Þ¤Ç¤Ë´°¼£¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¹ßÈÄ¤ò·èÃÇÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤Î¹ßÈÄ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÂåÌòÀ¥ÅÄµÈ»Ë·¯¤Ï¤ï¤¿¤·¤È30Ç¯Í¾¤êÉñÂæ¤ò°ì½ï¤ËÌ³¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£
²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹