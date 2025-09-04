±ÊÈøÍ®Çµ¡õ¼¼Éú¹¼£¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ï¡ÖÉ´ÅÀËþÅÀÃæ¤À¤È1ËüÅÀ¡×¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦»Ñ¤â
»ÒÌò¤Î±ÊÈøÍ®Çµ¤µ¤ó¡Ê8¡Ë¤È¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê¤²¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¤òÌ³¤á¤ë¼¼Éú¹¼£Ä¹´±¡Ê50¡Ë¤¬3Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØSports Future Lab¡Á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤Ä¤¯¤ëÌ¤Íè¡Á¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡Ù¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿±ÊÈø¤µ¤ó¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼¼Éú¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¿·Ê¹»æ¤ä»æÉ÷Á¥¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¼Â±é¤·¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦»Ñ¤â¡£
½éËüÇî¤Î±ÊÈø¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÍè¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²óÍè¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËüÇîÍè¤¿½Ö´Ö¡È¤¦¤ï¤ÃËüÇî¤À¡Á¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ì¤Íè¤ËÍè¤¿´¶¤¸¤Ç¡È¥ï¥¯¥É¥¡É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤Ç¡È¥ï¥¯¥É¥¡É¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤¬½éÂÐÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£±ÊÈø¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼¼Éú¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼¼ÉúÄ¹´±¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ´ÅÀËþÅÀÃæ¤À¤È1ËüÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¼ÉúÄ¹´±¤Ï¡¢±ÊÈø¤µ¤ó¤È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯¤ÆÁ°¸þ¤¤Ç¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤Ë¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»ÑÀª¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1ËüÅÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈË«¤á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£