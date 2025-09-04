※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。

■これまでのあらすじ同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、「ワーママの横暴だ」と一喝する。さらに白田さんが「そもそも連絡係って必要なんですかね？」と疑問視すると、黒木さんは「いい加減にして！」とブチギレ。「ふだんから働いていない自分を見下していたのでは」と感じ、他のママたちにも今日の出来事を共有する。すると、黒木さんのスマホに次々と共感のメッセージが届き、「これが白田さんと私の差よ」とニヤリ。満足した黒木さんは、「月曜の朝には許してあげようかな？」と考えるが…。