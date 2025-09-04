ちょっと愚痴ったつもりがおおごとに!? ママ友間でイジメが発生【私たちの連絡係さん Vol.14】
※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。
■これまでのあらすじ
同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、「ワーママの横暴だ」と一喝する。
さらに白田さんが「そもそも連絡係って必要なんですかね？」と疑問視すると、黒木さんは「いい加減にして！」とブチギレ。「ふだんから働いていない自分を見下していたのでは」と感じ、他のママたちにも今日の出来事を共有する。
すると、黒木さんのスマホに次々と共感のメッセージが届き、「これが白田さんと私の差よ」とニヤリ。満足した黒木さんは、「月曜の朝には許してあげようかな？」と考えるが…。
黒木さんのメッセージをきっかけに、白田さんへの集団無視がスタート。黒木さんも「思ったより大事じゃね？」なんて言ってる場合じゃありませんよね。
一度この関係になってしまうと、そう簡単にもとに戻れるはずもなく…。
(ツムママ)