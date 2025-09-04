※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

芹との距離感を疑われた草太は夫婦の危機を迎えますが、芹の夫・蓮斗の指摘により、実際に関係を持っていたのは藤枝だったと明らかになります。芹は慰謝料を減らすため、藤枝の妻に知られないよう必死に立ち回っていました。しかし藤枝が同期に話したことがきっかけで社内に噂が広まってしまいます。芹は社内の視線に疲れながらも、慰謝料の支払いを理由に仕事を辞めることもできません。せめて藤枝の妻に知られないよう、有休に望みを託しますが、願いもむなしく内容証明は妻の手元に届いてしまいます。帰宅した藤枝を待っていたのは、怒りをあらわにした妻の姿でした。



■まさか結婚前から騙されていたなんて…！

■もう夫婦関係は続けていけない…■当然慰謝料も請求するから！藤枝の妻は、藤枝と芹が自分たちの結婚前から不適切な関係にあったことを知り、まるで結婚詐欺だと激しく怒りをあらわにします。結婚当初から「飲み会」と称して帰宅が遅い日が多かったため、疑念を抱く機会も失っていたのです。そして妻は当然のように、藤枝と芹の両方に慰謝料を請求すると宣言。2人が何より恐れていた事態が、ついに現実となってしまいました…。(スズ)