◇セ・リーグ ヤクルト12ー1巨人（2025年9月4日 岐阜）

ヤクルトが村上宗隆内野手（25）の先制16号2ラン、17号グランドスラムなど打線が今季最多タイの17安打で今季初の2桁12点を挙げ巨人に快勝した。今季19度目の先発マウンドに上がった吉村貢司郎投手（27）は、大雨による中断を挟みながらも7回106球7安打1失点（自責0）と力投を見せ今季5勝目（6敗）。6月21日のオリックス戦（神宮）で4勝目を挙げて以来75日ぶりとなる勝利となった。

12―1の8回裏。雨による3度目の中断後、試合は再開されることなく降雨コールド勝ちとなった。高津臣吾監督（56）は試合後、約2カ月半ぶりとなる白星を手にした吉村について「まだ注文をつけたいところはいくつかあるのですけど、条件が悪い中で投げたので、結果的には良く投げたと思いますね」と雨の中での106球を称えた。

続けて「今までやってきたことが少し報われたりとか…また次の1勝目指してっていうこと。今日はいい一日になったと思います」と今後に期待を込めた。

シーズンも残すところあと25試合。指揮官は「もう全力で勝ちたいと思います。それだけです」と言葉に力を込めた。