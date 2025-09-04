レースは残り4周。全車両がFCY（フルコースイエロー）解除の瞬間を待ち構えていた。シグナルがグリーンに変わると、スバルBRZは爆発的な加速で一気にオーバーテイク。再び表彰台圏内に浮上した。

【映像】一瞬で置き去りに！BRZが見せた“超加速”

スーパーGT 第5戦決勝。終盤の残り5周、VELOREX（#6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI）のタイヤが突如バーストを起こし、FCYが導入された。会場全体が静まり返る中、FCY解除の瞬間が勝負の分かれ目となった。

注目は、ポールポジションスタートながら一時5位に後退していたR&D SPORT（#61 SUBARU BRZ R&D SPORT）。GT300クラスで3位争いを展開していたTEAM MACH（#5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号）とのリスタート勝負で、実況のサッシャ氏が「あれ？マッハ車検遅くない？」と驚くほどの加速を披露。BRZは完璧な初速で一瞬の隙を突き、そのままオーバーテイクした。

低回転域のトルクが少なく、立ち上がりの加速が苦手な5号車を置き去りにしたBRZについて、8月29日放送の『笑って学べる!超GTぱーてぃ』で脇阪寿一氏は「スバルは再スタート時に燃調（＝燃料調整）を合わせて“バン！”と加速できるような仕組みを作っていた、この時のために」と解説。その言葉通り、圧巻のロケットスタートだった。

61号車はそのまま3位でチェッカーを受け、見事、表彰台を獲得。さらに、2位でフィニッシュしたLM corsa（#60 Syntium LMcorsa LC500 GT）が最低重量違反で失格となり、BRZは繰り上げで2位入賞を果たした。

SNSでは「リスタート完璧すぎ！」「マッハ号、虚を突かれた！」「鈴鹿とBRZって相性いいな」「（マッハ号は）低速からの立ち上がりが弱いみたい」といった声が相次ぎ、スバルの作戦と加速力に称賛が集まった。さらに「ポールスタートから表彰台フィニッシュなんていつ以来だろう」と、久々の快挙を喜ぶ声も寄せられていた。（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）