¡ÚÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー②¡Û°ÃÌî½¨ÌÀ»á¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê!?¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¡×Äá´¬ÏÂºÈ´ÆÆÄ¡Ê¸ÞÀô»Ô½Ð¿È¡Ë¤¬¸ì¤ëÀ©ºîÈëÏÃ
ÊüÁ÷³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÂç¤¤Ê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¡×¡£
¿·³ã¸©¸ÞÀô»Ô½Ð¿È¤ÎÄá´¬´ÆÆÄ¤¬¡¢TeNY¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¡¢À©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï°ÃÌî½¨ÌÀ»á¤È¤ÎÈëÏÃ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¡©
――ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡©
¡ÚÄá´¬´ÆÆÄ¡Û
¤â¤Á¤í¤ó¥Þ¥Á¥å¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥·¥ã¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ë¡£
¥·¥ã¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ë¤Ï¸µ¡¹¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÏÃ¸Â¤ê½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬Àï¸å¤âÀ¸¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¤¤¤ÉÁ¼Ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¥·¥ã¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ë¤ò¤É¤ó¤À¤±Ì¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤³¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£
――¼Â¤Ï¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡¢¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¡¢¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Çºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤Ã¤Á¤êÁ´ÂÎ¹½À®¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂ§¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ö¤â¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï1ÏÃ¤º¤Äºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤â¤Á¤í¤óÁ´¤¯¡Ê¹½ÁÛ¤¬¡ËÌµ¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ëÉÁ¼Ì¤Î·ë¹½¤ÊÉôÊ¬¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¸µ¡¹ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Å¸³«¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
¡Ö¤è¤êÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤«¤é¥×¥é¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Àß·×¿ÞÄÌ¤ê¤ËºÇ¸å¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ºÇ½é¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡ÄÎã¤¨¤Ð¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤³¤¦¤Ê¤ë¡×¡Ö¼¡¤Î¾ì½ê¤Ç¤³¤¦¤Ê¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò°ì²óÇË´þ¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦Êý¤Ë¡Ä¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¢¡¡Ö°ÃÌî¤¬·ë¹½¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¡×
――¡Ö¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¡×¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤âÅÜ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÄá´¬´ÆÆÄ¡Û
´ë²è½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÅÜ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡£
´ë²è¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ÃÌî¤¬ºÇ½é¤Ë·ë¹½¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£°ÃÌî¤â¤³¤Î´ë²è¤Ê¤é¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï°Õ³°¤È¤ß¤ó¤ÊÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡©
¹â¹»»þÂå¤Ë¡¢ËÍ¤è¤ê¤âÁ´Á³Àè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¿¥ª¥¿¥¯¤«¤é¡¢¿·³ãÂç³Ø¤Ç¾å±Ç²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Åö»þ¤Ç¸À¤¦Âç³Ø¤Î¥¢¥Ë¥á¥µー¥¯¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤«¥ª¥¿¥¯¤Ã¤Ý¤¤±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥µー¥¯¥ë¤Î¹çÆ±¾å±Ç²ñ¤¬¤¢¤ëÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤½¤ÎÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ãæ¤Ë¡Ø¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ø¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ê¥¢¥Ë¥áÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ë¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¿¡¢DAICON FILM(¥À¥¤¥³¥ó¥Õ¥£¥ë¥à)¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Âçºå¤ÎSF¤ÎÂç²ñ¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥àー¥Óー¤ò¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ÃÌî½¨ÌÀ¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
――Åìµþ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤«¤é¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤Ë
Åìµþ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥À¥¤¥³¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¡Ö²¦Î©±§Ãè·³ ¥ª¥Í¥¢¥ß¥¹¤ÎÍã¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤ò¡¢¡Ö¥×¥í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥À¥¤¥³¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¥ª¥¿¥¯¤Ã¤Ý¤¤¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö²¦Î©±§Ãè·³¡×¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¾Íç¤Î½÷¤Î»Ò¤È¤«¤¬±§ÃèÀï´Ï¤Ç¥É¥ó¥Ñ¥Á¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê±Ç²è¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¡ª¤â¤Ã¤È¥Ïー¥É¤Ê¡ÄSF¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢²Í¶õ¤ÎÀ¤³¦¤Î±§Ãè³«È¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÃ°Ç°¤ËÉÁ¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊSF¥¢¥Ë¥á¤Ç¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥·ー¥ó¤È¤«¡¢ÇúÈ¯ÀïÆ®¥·ー¥ó¡ÄÀïÁè¤Î¥·ー¥ó¤È¤«¤Ç°ÃÌî¤¬¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤Æ¡£¡Ö²¦Î©±§Ãè·³¡×¤Î¸å¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¡Ö¤Õ¤·¤®¤Î³¤¤Î¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤¤¤¦¡¢NHK¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ½¸¤á¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡¢¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡Ö¼êÅÁ¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¢¡Äá´¬´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉ÷·ÊÁ´ÂÎ¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¡×
¡ÚÄá´¬´ÆÆÄ¡Û
¥á¥«¤Ï·ë¹½¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¥á¥«¤òÉÁ¤¯¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤¬·ë¹½¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´õ¾¯²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¥á¥«¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÉÁ¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÍ¼«¿È¤Ï·ë¹½¡¢¡Ö¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡¢¤½¤Î¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òÉÁ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤±¤òÉÁ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤¤¤ë¡ÖÉô²°¤ÎÃæ¡×¤È¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¸ø±à¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤«¤Ï¡¢¸ø±àÉÁ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡Ä³¬ÃÊ¤Î¤È¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤é³¬ÃÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«ºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÉÁ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ÎÉ÷·ÊÁ´ÂÎ¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬ËÍ¤Ï¹¥¤¤Ç¡£
¤è¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡ÄÌ¡²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢É÷·ÊÁ´ÂÎ¤òÉÁ¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤Ç¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¢¡¡Ö¥é¥é¥¡¡¦¥¹¥ó¡×¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿°Õ¿Þ¤Ï
--¥é¥é¥¡¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤Î¤â¡¢´ë²è¤ÎÃÊ³¬¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ö¥·¥ã¥í¥ó¤Îé¬é¯¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤Î¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¡×¤´¤È¤³¤Ã¤Á¡Ê¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¤ÎÀ¤³¦Àþ¡Ë¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥é¥¡¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª¤«¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£
¤¢¡¢¤Ç¤â¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤½¤Î¡¢¥¸¥Í¥¢¤Î¥·¥ã¥¢¤¬¥¬¥ó¥À¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¸¥ª¥ó¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦À¤³¦¡Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥é¥é¥¡¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ÈºÇ½é¤«¤é·è¤á¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤ÀÂè9ÏÃ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Ã¤ÁÂ¦¡×¤ÎÀ¤³¦¤Î¥é¥é¥¡¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤Î¡Ö¥·¥ã¥¢¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥é¥é¥¡¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¤Û¤ó¤È¤Ê¤ó¤«·ë¹½¤É¤Ã¤«¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤È£¹ÏÃ¤ÏÁ´Á³ÊÌ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬Æþ¤ëÍ½Äê¤Ç¡£
¥Þ¥Á¥å¤¬ÃÏµå¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢ÃÏµå¤Ç²ñ¤¦¤Î¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÜÍè¤Ï¡£
¤¿¤À¡¢¥×¥í¥Ã¥ÈÃÊ³¬¤Ç¡¢¤½¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤À¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤¢¤½¤³¤Ï·ë¹½Ç´¤Ã¤Æ¡¢²¿²ó¤«¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¥×¥í¥Ã¥È½ñ¤Ä¾¤·¤Æ¤Æ¡£
¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥å¤¬²ñ¤¦¤Î¤Ï¡Ë¥é¥é¥¡¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¥é¥é¥¡¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¡ª¤È¤¤¤¦¤Í¡£
-- ¥Þ¥Á¥å¤¬¤â¤È¤â¤È²ñ¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤â¤½¤â¤Ï¡¢°ÃÌî¤¬¡ÖX¡×¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥Á¥å¤¬²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÊÌ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÒì¤¤¤Æ¤Æ¡£
¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¥¯¥¯¥ë¥¹¡¦¥É¥¢¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤¬Î®¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤Î¥¦¥ï¥µ¤¬Î®¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢°ÃÌî¤¬¡ÖÅç¤Î¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡Ê¥¯¥¯¥ë¥¹¡¦¥É¥¢¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ë¡×¤ÈÐ¼¤á¤«¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¡¢ÊüÁ÷Åö»þ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¤½¤Î¸å¡¢·à¾ìÈÇ¡Êµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹ ¥Ó¥®¥Ë¥ó¥°¡ËºÆ¾å±Ç¤Î»þ¤Î¡ÄÉñÂæ°§»¢¤«¤Ê¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ê¥·¥êー¥º¹½À®¤Î¡Ë±Ý¸Í¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡ÖËÜÍè¤¢¤½¤³¤Ç¥Þ¥Á¥å¤¬²ñ¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ß¥Ï¥ë¤Ç¡¢¥ß¥Ï¥ë¤È¥Þ¥Á¥å¤¬²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¡ÊÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ë¡×¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÍ¤â¡¢¥ß¥Ï¥ë¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¾å¼ê¤¯¡Ä¡ÄÌÌÇò¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ã¤Ý¤¯¡¢ÊÌ¤Î¡Ö¥é¥é¥¡¡×¡Ä¡Ä¤¤¤ï¤æ¤ë"¤³¤Ã¤Á"¤ÎÀ¤³¦¤Î¥é¥é¥¡¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
