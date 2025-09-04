宮城県、岩手県では、５日明け方から昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。東北地方では、４日夜のはじめ頃から５日夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

【画像】東北の今後の天気

［気象概況］

前線が関東地方付近から日本の東にのびています。前線は、５日には東北地方まで北上し、５日午後には前線上の日本の東に低気圧が発生する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方は大気の状態が不安定となるでしょう。

このため、東北地方では、雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や同じ所に停滞した場合には警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ３０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ６０ミリ

４日１８時から５日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ８０ミリ

東北太平洋側 １５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

宮城県 ５日明け方から朝にかけて

岩手県 ５日朝から昼前にかけて

です。



［防災事項］

東北日本海側北部を中心に、これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

東北地方では、４日夜のはじめ頃から５日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、５日夜遅くにかけて、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。

■今後の東北の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより