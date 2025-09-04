º£ÅÄÈþºù¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤É×ÉØ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡È¼õ¾Þ½Ë¤¤¥Ñー¥Æ¥£¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Ö¿ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö¤Î¤Ö¤Î°§»¢¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Âè23½µ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×114²óÌÜÊüÁ÷¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤±é¤¸¤ëÌø°æ¿ó¤¬Ì¡²è·ü¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¼õ¾Þ½Ë¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¤â¤Î¡£
¿ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ê¤¤¤¿¤«¤·Âç¾Þ¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÎËë¤¬Å½¤é¤ì¡¢º£ÅÄÈþºù±é¤¸¤ë¤Î¤Ö¤È´î¤Ó¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥¹¥Ôー¥Á¤Ç¤Î¿ó¤Î¸ÀÍÕ
¡Ö¤³¤ó¤ÊËÍ¤¬Âç¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÌ¡²è²È¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£¡Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤Î¤Ö¤Î¸ÀÍÕ
¡Ö¼ç¿Í¤¬º£Æü¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬¤¤¤È¤ª¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢114²óÌÜÊüÁ÷¤Ç¤ÏâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ±é¤¸¤ë¼êÖº¼£Ãî¤¬Ìø°æ²È¤òË¬¤Í¤ë¤È¤³¤í¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ÅÄ¡¦âÃ±ÉÅÄ¡¦ËÌÂ¼¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£