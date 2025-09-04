魔法的なおいしさ！スロベニア発スーパーフード「アロニア」入りのピンクジン「Gin 'N Berry」
無難においしいけど、少し驚きが足りない…そんな晩酌ライフにオススメの1杯があります。
スロベニアの森から届いた「Gin 'N Berry（ジン・エン・ベリー）」は、ロンドンドライジンの骨格にアロニアベリーを重ねた、ルビー色のしずく。甘さに寄りかからず、果実味と渋みで輪郭を整える、独特の風味が味わえるジンです。
まず、視覚でときめきを直感させ、味わいがその理由を後付けする。そんな順序の遊びが、いつもの1杯に新しい世界観を持ち込むはずです。まずは、そのストーリーに耳を傾けてみてください。
スロベニアの森から。家族の想いが紡ぐ、特別なジンのストーリー
この魅力的なジンが生まれたスロベニアは、国土の半分以上を森が覆い、水源にも恵まれた国。手つかずの自然のなかである家族が情熱を注ぎ、つくり出したのが「Gin 'N Berry」です。
スロベニアで初めてジンを製造した彼らは、ジュニパーベリーを知り尽くしたエキスパート集団でもあります。スロベニアの美しい風景と、つくり手の想いや技術が溶け込んだ「Gin 'N Berry」は、口に含んだ瞬間、未知の味わいが広がります。
主役はアロニアベリー。甘いだけじゃない、奥深い味わいの秘密
「Gin 'N Berry」の味わいの主役となるのが、スーパーフードとしても知られる「アロニアベリー」です。グラスを近づけると、まずロンドンドライジン由来の爽やかなジュニパーの香りが、期待を程よく膨らませ、続いてアロニアがもたらす柔らかな甘みと、いかにもベリーらしいフレッシュな酸味が舌の上で軽やかに踊ります。
数拍遅れて現れるのが、アロニア特有の上品な渋み。甘いだけでは終わらない、複雑で奥深い余韻が、新たな味覚の冒険へと連れ出してくれます。
心ときめくルビー色。それは、自然由来の色合い
グラスの中で輝く、吸い込まれそうなほど美しいルビー色。それはまるで、スロベニアの森の夕暮れを、そのままボトルに閉じ込めたかのようです。
この鮮やかな色は着色料を一切使わず、100％アロニアベリーの色素だけで生み出されたもの。蒸溜所の自社農園で大切に育てられ、1粒1粒丁寧に手摘みされたアロニアの恵みが、惜しみなく注ぎ込まれているのがわかります。
柔らかく深みのある色合いは、まさに「テーブルの上の宝石」。自然の色は理屈抜きに美しく、眺めているだけで心が満たされるようです。
楽しみ方は自由自在。食をアートに変えるペアリング術
このジンをめいっぱい楽しむなら、まずはシンプルにトニックウォーターで割ってみてください。氷の代わりに凍らせたミックスベリーを浮かべれば、見た目も華やかな1杯がすぐに完成します。
食事と合わせるときの可能性は、まさに無限大。いつもの食卓に味覚の創造性をもたらします。
おすすめのペアリングは以下の通りです。ジビエやスパイス香る肉料理の「野性」を受け止めるブルーチーズの塩味を持ち上げ、余韻に果実の輪郭を残すチョコレートケーキと合わせ、カカオに酸味の爽やかさを差し込むラズベリーケーキに寄り添い、フルーティーな味わいをそっと拡張する
最初の1杯が、ジン体験を更新する
週末のご褒美、友人とのパーティー、あるいはセンスの良い贈り物。いずれの場面でも、この「Gin 'N Berry」は会話を始めるトピックになります。色は招待状、味はストーリー。ありふれた日常に、スロベニアの森が育んだルビー色のしずくを添えて、心ときめく時間を過ごしてみてはいかがでしょう。
>>スロベニア発！スーパーフード「アロニア」入りのピンクジンは魔法的なおいしさ！
