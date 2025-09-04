　4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比100円安の4万2530円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2580.27円に対しては50.27円安。出来高は3310枚となっている。

　TOPIX先物期近は3078.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.67ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42530　　　　　-100　　　　3310
日経225mini 　　　　　　 42535　　　　　 -95　　　 58070
TOPIX先物 　　　　　　　3078.5　　　　　-4.5　　　　5470
JPX日経400先物　　　　　 27635　　　　　 -75　　　　 284
グロース指数先物　　　　　 760　　　　　　+1　　　　 135
東証REIT指数先物　　売買不成立

