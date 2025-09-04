日経225先物：4日22時＝100円安、4万2530円
4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比100円安の4万2530円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2580.27円に対しては50.27円安。出来高は3310枚となっている。
TOPIX先物期近は3078.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42530 -100 3310
日経225mini 42535 -95 58070
TOPIX先物 3078.5 -4.5 5470
JPX日経400先物 27635 -75 284
グロース指数先物 760 +1 135
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
