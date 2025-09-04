Photo: ヤマダユウス型

パッカブル is 正義。

先日ギズモードで万博の取材に行ったのですが、万博の会場は「広い・暑い・人多し」と、取材環境としてはかなりタフな場所でもあります。

そんな万博内でもキビキビ動けるよう、取材前にバックパックを新調しました。選んだのはこちら。

Photo: ヤマダユウス型

ミステリーランチの「IN & OUT 18」。小型でタフ、そして収納もヨシと、僕が求める要素を見事に抑えていてくれたんです。このカラーも好きなんだよなぁ。

旅行先バッグに求めた条件

今回の取材は、ホテルに前乗りして荷物をデポし、取材に必要な装備（カメラなどの機材、飲料、貴重品等）のみ持って万博会場に入るという流れでした。

となると、東京から大阪に移動するためのバックパック or キャリーとは別に、会場内で使うためのバッグが欲しい。万博の会場を半日以上歩くわけだから、それなりの快適さや堅牢さも重要です。

そこで、僕が求めたのが以下の条件。

・移動用バックパック内に収まるパッカブル仕様 ・チェストベルト ・肩に負担のかかりにくいショルダーストラップ ・軽量性

Photo: ヤマダユウス型

最終的に選ばれたのは綾鷹…ではなく、ミステリーランチの「IN & OUT 18」だったというわけです。

【DATA】ミステリーランチ「IN & OUT 18」 1. 旅行先でのサブバッグや日帰りハイクに最適なパッカブルデイパック 2. 容量は約18L、重量は約400gと非常に軽量 3. 展開時のサイズは約39×23×20cm

[ミステリーランチ] インアンドアウト 18 ブラック 14,014円 Amazonで見る PR PR

ちなみに、ミステリーランチのバッグは、すでに下記記事を書いたバッグで当たりを経験しているので、その実績も込みの判断ですね。

旅カメラは“ざっくり入れたい”派。1年使って使いやすさを実感したコンパクトバッグ

手のひらサイズになっちゃうぜ

Photo: ヤマダユウス型

まずは最大の特徴でもあるパッカブル仕様についてご紹介。外側ポケットを開くと、裏地にロゴが書いています。

Photo: ヤマダユウス型

ポケットをグリっと裏返してロゴが見えるようになったら、ストラップやバッグ本体を押し込み押し込み…。

Photo: ヤマダユウス型

最後にダブルジップを閉めれば、ここまでコンパクトに収納可能！

この状態なら旅行用バッグの底にパッキングしても邪魔にならないので、現地で使うためのバッグとしてはとても可搬性が良いんです。

Photo: ヤマダユウス型

ミステリーランチのIN & OUTシリーズは昔からパッキングバッグの定番として愛されてきましたしたが、2025年にフルモデルチェンジをしています。デザインもシンプルになり、街中で使いやすいバッグになったのも選んだ理由の一つです。

快適な背負心地も抜かりがない

パッカブルバッグは本体のコンパクトさを優先しているから、背負心地はイマイチだろうって？ いえいえ、そんなことは一切無し。

Photo: ヤマダユウス型

まずチェストベルト。コレがあるだけでバックパックはめちゃくちゃ背負いやすくなります。カメラを入れる関係でまぁまぁの重さになるので、チェストベルトは必須項目でした。

Photo: ヤマダユウス型

それからショルダーパッドもメッシュ仕様になっていて、へたなバッグよりもむしろ快適です。パッカブルなバッグはパッドが薄くなりがちなので、ここが柔らかいの助かる〜。

Photo: ヤマダユウス型

収納はシンプルな1気室。背面側にハイドレーションが入るポケットがあり、背面パッドはありません。取材時はカメラ用のインナーバッグをバッグ底に入れて運用しました。ノートPCは持ち歩きませんでしたが、入れる場合は厚めのスリーブが必須でしょう。

Photo: ヤマダユウス型

生地は100デニールのRobicリップストップナイロン。撥水性と軽さのバランスに優れたアウトドアの定番生地です。シルナイロンやキューベンファイバーなどよりもベタつく感じがなく、サラっとした手触りなのも真夏の万博においてはありがたい要素でした。

あと、ミステリーランチのバッグはジッパーが快適ッ！ 地味な要素かもしれませんが、、モノを出し入れする際にジッパーが引っかかるとストレスになるのは言うまでもなし。基本的な要素こそ、快適であれ。

なんとはなしに、パッカブルはあると良い

今回選んだ「IN & OUT 18」と、最後まで競合した製品もあります。

・カリマー mars panel load 18（外ポケットが1つくらい欲しい） ・モンベル ポケッタブル ライトパック 20（完売してた） ・マタドール リフラクション パッカブル バックパック（実物を触れなかった） ・マタドール ビースト18 2.0（ヒップベルトが不要。背面パッドもあるけど本格的すぎる！） ・シートゥーサミット ウルトラシルデイパック（たった72gはすごい、でも生地が薄すぎて不安）

本体を小型・軽量にすれば収納や堅牢性が犠牲になり、背面パッドや機能性を増やすと値段もサイズもアップする。当たり前だけどトレードオフが如実にあらわれますね、パッカブルって。

Photo: ヤマダユウス型

生地が薄すぎて不安になることもなく、かといってかさばるほどでもない。「IN & OUT 18」のバランスの良さこそが、僕が相棒に選んだ最大の理由でした。

バッグは家で保管する際も場所を取りがちだけど、パッカブルならそれも気にしないで良い（これも地味な利点）。街歩きにも使えるし、ひとつは持っておくと何かと便利そうだねぇ。