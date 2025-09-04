“プチサイズ”があるなんて、、！【studio CLIP】148cm店員さん着用♡「優秀パンツ」

自分に合うサイズの洋服が見つからない……。そんな低身長さんにおすすめのパンツが【studio CLIP（スタディオクリップ）】から登場！ 低身長さん向けのプチサイズを展開しているため、裾上げせずに着用できるかも。今回は、リラクシーに穿けそうなジーンズをピックアップしました。

一点投入でこなれ感アップが狙えるルーズなシルエット

【studio CLIP】「バレルデニムパンツ」\5,990（税込）

身長148cmのスタッフsaitoさんが着用しているのは、トレンド感のあるバレルシルエットのジーンズ。ルーズなシルエットで、こなれ見えが狙えそう。低身長さん向けのプチサイズなので、裾を引きずる心配なく穿ける予感。ウエストはゴム & 紐仕様になっており、楽に過ごせそう。トレンドカラーとして注目したいダークなブラウンも、大人の垢抜けをサポートしてくれるはず。

ぺたんこシューズも合わせやすいストレートジーンズ

【studio CLIP】「ひんやりイージーストレートデニム」\5,390（税込）

こちらはプチサイズのストレートジーンズを着用。ストンとまっすぐに落ちるシルエットが、脚のラインをきれいに見せてくれそうです。オーバーサイズのシャツと合わせれば、休日のリラクシーコーデにぴったり。接触冷感機能が付いているため、残暑が厳しい今の時期にもってこいです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：Emika.M