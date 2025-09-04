こういうの飲みたかったーーッッ！！【スタバ】すっきり爽やか♡「新作ビバレッジ」

長引く夏の暑さにちょっと疲れ気味……。そんな時におすすめしたいのが【スターバックス】から登場した新作ドリンク。やわらかな口あたりと涼しげな風味で、ぐったり感を吹き飛ばしてくれるかも。今回はその魅力を徹底解説。マニアのおすすめカスタムもご紹介します。

飲み進めるごとに新発見！？「涼み 抹茶 ムース ティー」

緑と白のコントラストが美しい「涼み 抹茶 ムース ティー」は、抹茶のほろ苦さが楽しめるティーにホワイトモカフレーバームースをのせ、抹茶パウダーを添えた1杯です。ベースにミルクを使用していないので軽やかなのも◎ @j.u_u.n__starbucksさんは「す～っと涼やかな飲み心地」「優しい甘さとふわふわさに癒されます」と、感想を投稿しています。アイスのTallサイズのみで、持ち帰り\579（税込）、店内利用\590（税込）です。

ご褒美感UP！ おすすめカスタム

デザートドリンクとして楽しむなら、ホワイトモカフレーバームースからホイップクリームへ変更するのもあり！ さらに、@j.u_u.n__starbucksさんはソイミルクを追加して飲みごたえをアップさせるスゴ技も紹介しています。抹茶パウダーや氷の量も増減可能。ぜひ好みの味を見つけて。

ほっと一息つきたいと思ったら【スタバ】の「涼み 抹茶 ムース ティー」でリフレッシュしませんか？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

