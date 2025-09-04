【これは凄い】「ゴジラおせち」のクオリティがガチ…！お重から中身、豪華特典まで“ファン必見の仕様”を紹介！
デアゴスティーニ･ジャパンでは2025年8月26日（火）より、毎年完売となる大人気おせち「ゴジラおせち2026」の予約受付を開始しました。
【画像】中身も特典もよくできてる！「ゴジラおせち2026」の詳しい仕様
2026年版のおせち「ゴジラおせち2026」は、『シン・ゴジラ（2016）』や『モスラ（1996）』など、歴代の東宝特撮作品の中から周年を迎える作品にスポットライトを当てた内容。
和洋中の豪華な三段重おせちに、各作品をモチーフとしたオリジナル料理が彩り豊かに盛り付けられています。
さらに、ここでしか手に入らない4つの特典のほか、数量限定の【DX（デラックス）版】には、『ゴジラ・エビラ・モスラ南海の大決闘』（1966）のゴジラとエビラの海上戦の情景オーナメント（300セット限定）が付属しています。
豪華特典紹介
◆オリジナル重箱
ゴジラとともに縁起の良い青海波をあしらったオリジナルデザインの重箱。
◆オリジナル年賀ポスター
富士山や東京の街を背景にしたオリジナルデザインのポスター。
◆ゴジラおみくじ
オリジナルデザインで仕上げられた陶器製のゴジラ形のおみくじ。
◆オリジナル箸袋付き祝箸
墨絵のイラストをあしらった祝箸3膳。
商品紹介
◆ゴジラおせち2026【通常版】
和洋中の豪華三段重には、随所にゴジラ作品やキャラクターをイメージした料理や食材が盛り込まれています。
不動の人気を誇るミニラやキングギドラをはじめ、各周年作品をイメージした二の重、三の重を楽しむことができます。
※三段重のおせちの内容は「通常版」「DX版」共通。
〈内容〉
一の重：ゴジラ＆怪獣
二の重：『シン・ゴジラ』（2016）
三の重：『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』（1966）
◆ゴジラおせち2026【DX版】※300セット限定
『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘（1966）』公開60周年を記念して制作した「ゴジラおせち」限定のオーナメントが付属。レッチ島近海に繰り広げられるゴジラとエビラの海上戦を情景化した、ここでしか手に入らないオーナメントをオリジナル開発。国内工房で一点一点手作りで製作。
【オーナメント仕様】
サイズ：全長約136mm, 全高約85mm
材質：レジンキャスト製（彩色済み）
製造元：株式会社キャスト／日本製・国内工房にて手生産
※一部購入者による組み立て（接着）が必要なパーツがあります。写真は試作品です。実際の商品とは色味や仕様が異なる場合があります。
「ゴジラおせち2026」販売概要
【予約受付期間】
2025年8月26日（火）〜2025年11月30日（日）※数量限定のため受注上限に達し次第受付終了。
【価格】
⚫︎ゴジラおせち2026【通常版】
価格：26,400円（税込）※ポスター・おみくじ・祝箸(3膳）付き
⚫︎ゴジラおせち2026【DX版】
価格：34,800円（税込）※オーナメント・ポスター・おみくじ・祝箸(3膳）付き
※いずれも冷凍便・送料込み
【おせち仕様】
・和洋中三段重
・企画製造：株式会社山福（製造委託：グローフーズ株式会社）
・冷凍品：国内工場にて生産（安全性の高い急速冷凍仕上げ）
・賞味期限：2026年1月31日（冷凍状態にて。冷蔵庫で解凍後24時間）
【お届け時期】2025年12月30日（火）または 2026年1月2日（金）
TM &（C）TOHO CO., LTD.